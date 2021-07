Mark Hoppus, Bassist der Rockband Blink-182, kämpft bereits seit einigen Monaten gegen den Krebs. In dieser Woche soll ein Test zeigen, ob er "lebe oder sterbe", wie der 49-Jährige jetzt in den sozialen Medien öffentlich macht.

Blink-182-Bassist, -Sänger und -Songwriter Mark Hoppus kämpft momentan gegen seine Krebserkrankung. Regelmäßig gibt er seinen Fans in den sozialen Medien ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Nun hat der Musiker verraten, dass die kommende Woche für sein weiteres Leben entscheidend sein könnte.

"Entschuldigt, wenn ich zu viel erzähle", wandte sich Hoppus in einem Tweet an seine 2,7 Millionen Follower. "Aber es ist so surreal zu wissen, dass ich diese Woche einen Test machen werde, der sehr wohl darüber entscheiden kann, ob ich lebe oder sterbe." Er bedankte sich im Tweet bei seinen Fans für die "positiven Gedanken" sowie Ermutigungen. "Ich habe alle eure Reaktionen gelesen und es bedeutet mir sehr viel." Genauere Informationen zum bevorstehenden Test gab Hoppus allerdings bekannt.

"Ich werde ihn besiegen"

In einem weiteren Tweet teilte der 49-Jährige mit seiner Community ein Röntgenbild, auf dem zwei weiße Flecken umkreist sind. "Ich werde ihn durch Chemotherapie oder durch Knochenmarktransplantation besiegen. Aber so oder so bin ich entschlossen, dem Krebs in die Eier zu treten", gibt sich der Musiker kämpferisch.

Am 24. Juni machte Mark Hoppus seine Krebserkrankung öffentlich. "Seit drei Monaten unterziehe ich mich wegen einer Krebserkrankung einer Chemotherapie. Ich habe Krebs", schrieb er damals auf Social Media. "Es ist schrecklich und ich habe Angst, und gleichzeitig bin ich mit unglaublichen Ärzten, Familie und Freunden gesegnet, die mich da durchbringen." Für den Rest seiner Therapie wolle er "hoffnungsvoll und positiv" bleiben.

Wenig später gab er ein erstes Update nach drei Monaten Behandlung. "Wie ich mich heute fühle? Viel besser als gestern. Gestern war die Hölle für mich, aber heute bin ich aufgewacht und habe mich besser gefühlt", schrieb er Ende Juni. Seine letzte Chemotherapie sei zudem nicht so schlimm gewesen wie die vorherigen, teilte er außerdem mit.