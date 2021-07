Einfach mal alle viere von sich strecken. Gemütlich lümmeln. So, wie Gott einen schuf. Nun ja, zumindest fast, wie Gott einen schuf. Das Foto, das Heidi Klum von sich im Evakostüm gepostet hat, wirkt dann doch ziemlich gestellt. Das ruft prompt Komiker Bully Herbig auf den Plan.

"Ein Sonntag im Bett macht das Weekend erst komplett. Und wer das nicht kapiert, der hat das noch nie probiert", sang Wencke Myhre 1976. Da war Heidi Klum zwar gerade mal drei Jahre alt. Dennoch scheint sie den Text verinnerlicht zu haben.

Jedenfalls könnte man das angesichts eines Instagram-Posts meinen, den sie am Sonntag abgesetzt hat. Splitterfasernackt lümmelt die 48-Jährige darauf auf einer Liege. Nur ein großes weißes Handtuch, ihre Hand und ihre verschränkten Beinen verdecken die intimen Partien ihres Körpers. Dazu trägt sie eine dunkle Sonnenbrille.

Der Schnappschuss ist in Schwarzweiß gehalten. Das Foto hat laut Klums dazugehörigem Kommentar kein Geringerer als ihr Ehemann Tom Kaulitz geschossen. "Today was a hot one" ("Heute war ein heißer Tag"), schreibt das Model dazu.

Natürlich hat das Bild rasch Zehntausende Likes eingesammelt. Doch Klum muss sich für ihr doch ziemlich gestellt anmutendes Foto auch veräppeln lassen. So knöpfte sich nun Komiker Bully Herbig die Aufnahme vor, um sie mal eben nachzustellen. Den direkten Vergleich veröffentlichte er in Form einer Collage wiederum auf seiner Instagram-Seite.

Ob Herbig ähnlich sexy anmutet wie Klum, möge jeder selbst beurteilen. Für Lacher sorgt er mit seinem Post, den er mit der Anmerkung "Sonntagspose by Heidi Klum" versehen hat, jedoch allemal. Viele Nutzer belohnten ihn lediglich mit einer ganzen Reihe lachender Smileys. "Ich find dich heißer", bezog ein Herbig-Fan dagegen eindeutig Stellung, während eine andere eher unschlüssig war: "Zwillinge, bei der Geburt getrennt."

Vielleicht bringt es Herbig so ja langfristig zu ähnlich vielen Bewunderern wie Klum in den sozialen Netzwerken. In dieser Hinsicht hat der 53-jährige "Der Schuh des Manitu"-Regisseur nämlich noch einigen Nachholbedarf. Während er "nur" knapp 270.000 Instagram-Follower zählt, hat Heidi Klum mehr als 8 Millionen. In diesem Sinne: Bully, bitte mehr davon.