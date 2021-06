Heidi Klum feiert ihren 48. Geburtstag und die gesamte Familie lässt sie hochleben. Doch wird nicht nur der Jubeltag der Model-Mama zelebriert, sondern auch der alljährliche "Pride Month" begrüßt. Zudem haben Tochter und Schwager noch besondere Worte für Klum übrig.

Am 1. Juni ist Heidi Klum 48 Jahre alt geworden. Das hat die "Germany's next Topmodel"-Chefin gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz, Schwager Bill Kaulitz und den vier Kindern Leni, Henry, Johan und Lou natürlich gebührend gefeiert. Auf ihrem Instagram-Account kann man die Großfamilie im knallbunten Hippielook beim Delfin-Watching auf dem Meer beobachten.

Zudem ist in Klums Instagram-Story auch eines ihrer sicher zahlreichen Geschenke zu sehen. Dabei handelt es sich um einen herzförmigen Ring, den sie am Zeigefinger trägt und mit einem weiteren Herz umrandet hat. Ob es ein Geschenk ihres Ehemannes ist, lässt sie offen. Bekannt ist allerdings, dass er schon den Verlobungsring selbst entworfen hatte.

Glückwünsche und Liebesschwüre

Die 17-jährige Leni teilte zuvor bereits ein aktuelles und ein altes Bild des Mutter-Tochter-Gespanns. "Geburtstag der besten Freundin! Ich liebe dich, Mama", schrieb das Nachwuchsmodel in Großbuchstaben und versah den Post zudem mit einem roten Herz. Toms Bruder Bill ließ auf Instagram seinen Gefühlen ebenfalls freien Lauf: Er teilte ein Foto, auf dem er und Klum sich ganz in Weiß und mit natürlichem Look in den Armen liegen. "Happy Birthday, Maus", schrieb er zu drei roten Herzen. Und weiter zu drei küssenden Emojis: "Ich liebe dich so sehr."

Nicht nur ihre Familie ließ Heidi Klum auf Instagram hochleben. Sie teilte zudem zahlreiche Glückwünsche berühmter Freunde in ihrer Instagram-Story. Demnach haben ihr schon "America's Got Talent"-Kollegen wie Howie Mandel und Sofia Vergara, Modefotografen wie Regan Cameron und Max Montgomery sowie der Verleger und Unternehmer Jason Binn gratuliert.

Die Klum-Kaulitz-Bande feierte übrigens nicht nur ihr Wiegenfest, sondern auch den "Pride Month". Heidi Klum hat ihre Finger- und Fußnägel passend dazu in Regenbogenfarben lackiert. In einer späteren Story zeigt sie sich beim Tanzen; diesmal ist ihr Körper in Regenbogenfarben bemalt. Kommentiert hat sie den Clip mit "Pride" und "Love is love". Der "Pride Month" findet jedes Jahr im Juni statt. Weltweit demonstrieren Millionen Menschen dabei für die Rechte der LGBTIQ-Community.