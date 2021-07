2012 lassen sich Heidi Klum und Seal nach sieben Jahren scheiden. Nun verrät das Model erstmals, mit welchem Mittel sie lange darum gekämpft habe, ihre gescheiterte Ehe zu retten. "Man kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe!", so die 48-Jährige.

Sieben Jahre lang galten Heidi Klum und Seal als Vorzeigepaar auf sämtlichen roten Teppichen der Welt. Doch obwohl sie nach ihrer 2005er-Hochzeit jährlich ihre Ehegelübde erneuerten, gaben das deutsche Model und der britische Sänger 2012 ihr endgültiges Liebes-Aus bekannt. Knapp zehn Jahre später findet die 48-Jährige nun ehrliche Worte für diese Phase ihres Lebens.

"Ich glaube, ich habe Seal achtmal geheiratet", sagte Klum der britischen "Sunday Times". "Ich dachte, es würde irgendwie Spaß bringen. Ich dachte, es sei ein Fest der Liebe." Nach all den Jahren räumt sie allerdings ein: "Aber wissen Sie, das funktioniert nicht. Ich habe es versucht. Man kann nicht sagen, dass ich es nicht versucht habe!" Sie habe mit der Zeit den Glauben an die Zeremonien verloren und gespürt, dass "dies nicht wirklich funktioniert". Dennoch habe sie probiert, auf Kurs zu bleiben.

Die beiden Ex-Partner sind noch immer miteinander verbunden, schließlich haben sie drei gemeinsame Kinder: Henry (15), Johan (14) und Lou (11). Leni (17), Klums älteste Tochter, stammt aus einer früheren Beziehung mit dem ehemaligen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Seal adoptierte sie 2009 im Alter von fünf Jahren.

Auch über die gemeinsame Erziehung der Kinder plauderte Klum, die mittlerweile mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz verheiratet ist, gegenüber "Sunday Times". "Es könnte manchmal einfach sein, aber alle sind gesund und das ist das Wichtigste", sagte sie diplomatisch. Für alles andere lasse sich "eine Lösung finden".

Kein Teamwork zwischen Heidi und Seal

Ganz so optimistisch sieht Seal das jedoch nicht. So verriet er kürzlich im Gespräch mit dem US-Magazin "Us Weekly", dass es zwischen ihm und seiner Ex-Frau "nie Teamwork" gegeben habe, wenn es um das Sorgerecht ihrer Kinder gehe. Eine gemeinsame Elternschaft könne "eine Herausforderung sein" und erfordere "Teamarbeit". "Wenn man kein Team ist, kann alles in Stücke fallen", so der 58-Jährige. Die Frage, ob er und Klum Teamwork betrieben, beantwortete der Sänger mit "Nein".

Ein Streit der beiden Eltern landete im vergangenen Jahr sogar kurzzeitig vor Gericht. Als Heidi Klum für ihren Job bei "Germany's next Topmodel" (GNTM) mit den Kindern von den USA nach Deutschland umziehen wollte, stellte sich Seal quer, aus Angst, die Jugendlichen könnten sich mit dem Coronavirus infizieren. Die Vierfach-Mutter beantragte eine Eilverhandlung vor Gericht, um die Erlaubnis zu bekommen, ihre Kinder mitzunehmen.

Während der Verhandlung gab Leni Klum eine schriftliche Erklärung für sich und ihre Geschwister ab. Dies sei "schwer, weil ich meine beiden Eltern liebe, aber ich habe das Gefühl, dass ich etwas sagen muss", so die 17-Jährige darin. Die vier Kinder glaubten jedoch, "dass wir bei unserer Mutter bleiben und nach Deutschland reisen sollten". Ihre jüngeren Geschwister seien "wirklich aufgebracht" und "ängstlich", wenn sie von ihrer Mutter getrennt seien, erklärte Leni Klum.