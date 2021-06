Klum in FFK-Laune Heidi, Tom, Hans und Franz in der Sonne

Der Ort, an dem Heidi Klum und Tom Kaulitz gerade Urlaub machen, scheint wirklich paradiesisch zu sein. Dennoch werden wohl viele bei den jüngsten Aufnahmen der Modelmama nicht in erster Linie auf die Schönheiten der Natur achten.

Heidi Klum hat auf Instagram eine ganze Reihe von Fotos veröffentlicht, auf denen sie oben ohne in paradiesischer Kulisse posiert. In einem ersten Posting ist die vierfache Mutter mit dem Rücken zur Kamera gekehrt und nur mit einer Bikinihose bekleidet zu sehen.

In einem zweiten Post veröffentlichte Klum eine Bilderreihe, die sie in Sonnenuntergangsstimmung am Strand zeigt. Dabei verzichtet die 48-Jährige abermals auf ein Bikinioberteil. Ihre Brüste, die Klum selbst ironisch Hans und Franz nennt, bedeckt sie abwechselnd mit den Händen oder den Armen. Oder sie wählt ganz einfach einen Bildausschnitt, der dafür sorgt, dass nicht zu viel preisgegeben wird. Ihre offenen Haare lässt Klum über die Schulter fallen oder wirft sie gekonnt nach hinten.

Die Fotos erinnern tatsächlich an ein professionelles Shooting. Das ist wohl auch Klum aufgefallen, die sich in ihrem zweiten Post an Modefotograf Rankin wendet. "Ich glaube, mein Ehemann hätte gern deinen Job", merkt sie mit einem Augenzwinkern an. Als Fotografen der Strandbilder hat das Model tatsächlich Tom Kaulitz angegeben. Das Paar ist seit 2019 verheiratet. Die beiden hatten sich am 3. August 2019 auf Capri das Jawort gegeben.

Wo sich die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin, der Tokio-Hotel-Musiker und die ebenfalls auf einigen Bildern zu sehenden Kinder Klums derzeit genau aufhalten, hat das Paar hingegen bisher nicht verraten. Erstmals hatten sich die beiden bereits vor rund einer Woche aus dem Urlaub gemeldet. Auf einem Schnappschuss zeigten sie sich küssend am Strand, vor der untergehenden Sonne formten sie ein Herz mit ihren Händen. Auf ein Bikinioberteil verzichtete Klum auch hier.

Schon zuvor hatte sie mit einem anderen Schnappschuss für Aufsehen gesorgt. Anlässlich des ersten EM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich posierte Klum in einem knappen Bikini-Höschen und einem abgeschnittenen DFB-Trikot, das - Sie ahnen es - ebenfalls den Blick auf den unteren Teil ihrer Brüste freigab.

Den über acht Millionen Followern der Modelmama scheint zu gefallen, was sie sehen. Jeder Post für sich hat längst Zehntausende Likes eingesammelt. Vielleicht ist es ganz gut, dass Klum nicht verraten hat, wo sie und Kaulitz ihren Urlaub verbringen. Sonst würde es dort womöglich bald ziemlich voll werden.