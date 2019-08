Was war da denn los? Cardi B schimpft auf New Yorker Polizei

Cardi B ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In ihrem neuesten Video bei Instagram schenkt sie der Polizei von New York ordentlich ein. Vorausgegangen ist ihrer Schimpftirade eine geplatzte Schulparty.

Rapperin Cardi B ist eine Freundin deutlicher und offener Worte. Das hat sie erst neulich gezeigt, als sie sich in einem Video über US-Präsident Donald Trump aufregte. Dabei ging es um Polizeigewalt in den USA. Und nun hat erneut die Polizei den Unmut der 26-Jährigen auf sich gezogen.

In ihrem neuesten Video entschuldigt sie sich zunächst, dass sie so genervt aussehe, doch sei sie das schließlich auch. Dann legt sie los. Offenbar hat das New Yorker Police Department (NYPD) eine Charity-Aktion verhindert, die eine Freundin von Cardi B kommende Woche an einer Schule veranstalten wollte.

"Ich finde es so kacke vom NYPD ... Das Ganze ist doch für die Kinder", so Cardi B - allerdings unter Verwendung einiger nicht jugendfreier Worte. "Meine Freundin hat das aus eigener Tasche bezahlt, um der Gemeinschaft zu helfen und den Kindern einen schönen Tag zu bescheren." Offenbar hat das NYPD die Rektorin der Schule wegen der geplanten Aktion kontaktiert und ihr damit einen solchen Schrecken eingejagt, dass sie die Veranstaltung vorsorglich absagte. Es folgt eine weitere Schimpforgie, in der Wörter wie "lutschen", "Furz" und "ersticken" fallen. Abschließend streckt Cardi B ihren Mittelfinger in die Kamera. Das NYPD hat sich zu dem digitalen Verbalangriff nicht geäußert.

Emotionales Pulverfass

Cardi B ist anscheinend hat ihre Emotionen nicht immer unter Kontrolle. Erst kürzlich stand sie wegen einer Prügelei in eine Strip-Club vor Gericht. Die 26-Jährige und ihre Begleiterinnen sollen im vergangenen August in New York mit zwei Bardamen aneinandergeraten sein. Der Anklage zufolge flogen dann Flaschen, Drinks und Stühle in Richtung der beiden Angestellten, die dabei nach eigener Aussage verletzt wurden. Cardi B wies alle Vorwürfe zurück, und auch ihre Freundinnen plädierten auf nicht schuldig. Ein Urteil steht noch aus.

Erstmal kommt aber bald ein Film mit Cardi B ins Kino. In "Hustlers" spielt sie neben Jennifer Lopez und Constance Wu ausgerechnet eine Stripperin. Die drei Damen arbeiten hart, kommen aber trotzdem kaum über die Runden. Irgendwann hecken sie einen Plan aus, um die reichen Geschäftsmänner um ihren Reichtum zu erleichtern und so die in Schieflage geratene soziale Gerechtigkeit in den USA wieder ein bisschen gerade zu rücken. Die Geschichte basiert auf einem aufsehenerregenden Artikel von Jessica Pressler, der 2015 in der Zeitschrift "New York Magazine" erschien. Einen offiziellen Starttermin gibt es für den Streifen aber noch nicht.