Schauspieler Christian Kahrmann trifft die Corona-Pandemie mit voller Wucht. So erkrankt der einstige "Benny Beimer" aus der "Lindenstraße" nicht nur selbst schwer an Covid-19. Der 48-Jährige muss auch um seinen Vater trauern, der einer Infektion mit dem Virus erliegt.

Schauspieler Christian Kahrmann hat einen schweren Verlauf der Covid-19-Erkrankung hinter sich. Der ehemalige "Lindenstraße"-Star lag drei Wochen im künstlichen Koma und musste beatmet werden, wie er der "Bild"-Zeitung sagt.

Erste Symptome habe er bereits Mitte März bemerkt, später seien Schüttelfrost und 40 Grad Fieber hinzugekommen, so der 48-Jährige. Ein Krankenwagen habe ihn schließlich in eine Berliner Klinik bringen müssen. "Mein Zustand verschlechterte sich so sehr, dass ich dann drei Wochen ins künstliche Koma versetzt wurde", sagt Kahrmann. "Ich musste beatmet werden. Es stand bei mir Spitz auf Knopf, ob ich durchkomme."

Anfang April sei er aus dem Koma aufgewacht, am vergangenen Wochenende habe er die Intensivstation verlassen können, berichtet Kahrmann. Seine Regeneration werde aber noch länger dauern: "Ich habe etwa 15 Kilo abgenommen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich wieder fit bin", erklärt der Schauspieler. "Nach der Entlassung muss ich in die Reha. Um wieder zu lernen, wie ich mich richtig bewege."

"Es ist wirklich gefährlich"

Am Tag seines Aufwachens aus dem Koma sei sein Vater an den Folgen von Covid-19 gestorben, lautet die nächste erschütternde Nachricht Kahrmanns. Auch seine Mutter und seine Schwester hätten sich mit dem Coronavirus infiziert. "Ich hoffe, dass niemand dieses Virus unterschätzt", sagt Kahrmann. "Es ist wirklich gefährlich, und man darf es einfach nicht verharmlosen."

Christian Kahrmann wirkte von 1985 bis 1993 als Benny Beimer in der "Lindenstraße" mit. 2010 und 2020 kehrte der TV-Star als Gast noch einmal in die beliebte Serie zurück. Bekannt ist er auch aus dem "Tatort", aus Filmen wie "Bang Boom Bang" und "Das Tribunal" oder aber aus der Seifenoper "Eine wie keine".