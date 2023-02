Ein unbekannter Käufer greift für das Titelblatt des weltbekannten Comics "Tim und Struppi in Amerika" besonders tief in die Tasche. Er zahlt für die Originalzeichnung von Hergé in schwarz-weiß 2,16 Millionen Euro. Die Zeichnung aus dem Jahr 1942 ist aus einem bestimmten Grund so wertvoll.

Bei der Versteigerung einer Zeichnung des Comic-Zeichners Hergé ist in Paris die Rekordsumme von rund 2,16 Millionen Euro erzielt worden. Das Titelblatt für den Comic "Tim und Struppi in Amerika" habe damit einen "Weltrekord für eine Originalzeichnung von Hergé in Schwarz-Weiß" erzielt, erklärte das Auktionshaus Artcurial bei der Bekanntgabe des Erlöses. Die Zeichnung gilt aufgrund ihrer ungewöhnlich großen Maße von 52,3 mal 36 Zentimetern als besonders wertvoll.

Sie zeigt den belgischen Jungreporter Tim, der mit seiner Stirntolle an einen Marterpfahl gefesselt ist. Von seinem dahinter zusammengekauerten Foxterrier Struppi ist nur der Kopf zu sehen, beide starren mit Entsetzen auf einen mit einem Beil schwingenden Häuptling mit Federputz auf dem Kopf. Im Hintergrund sind zwei Tipi-Zelte und zwei weitere amerikanische Ureinwohner mit Federschmuck zu sehen.

Neuer Besitzer bleibt unbekannt

Das orginal Cover des 1932 gezeichneten Titelbildes von "Tintin en Amerique" (Tim in Amerika) von Herge alias Georges Remi wurde 2012 in Paris für 1,3 Millionen Dollar versteigert. (Foto: picture alliance / dpa)

Wer der neue glückliche Besitzer dieses außergewöhnlichen Stücks ist, wurde nicht mitgeteilt. Der Verkäufer wollte anonym bleiben; das Auktionshaus gab lediglich an, dass es sich um einen belgischen Sammler handelte.

"Tim und Struppi in Amerika" erschien als dritter Band der Comic-Reihe zunächst 1932 in Schwarz-Weiß. 1946 kam das Album in farbiger und textlich überarbeiteter Fassung auf den Markt. In den 70er Jahren tauschte Hergé auf Wunsch von US-Verlegern zwei afroamerikanische Figuren gegen zwei Weiße aus.

Die am Freitag versteigerte Zeichnung ist streng genommen nicht das Originalcover von "Tim und Struppi in Amerika", sondern Hergés Neugestaltung von 1942 - die auch als Grundlage für die 1946 erschienene, weltberühmte Version des Titelcovers diente.

Stereotype und unschmeichelhafte Darstellungen

Ähnlich wie im Vorgängerband "Tim und Struppi im Kongo" gibt Autor Hergé die Stereotypen seiner Zeit wieder: Sowohl Afrikaner als auch Indianer, wie Indigene damals pauschal bezeichnet wurden, erscheinen in der Comicserie als naiv und unbeherrscht. Der Häuptling trägt den nicht sehr schmeichelhaften Namen "Maulwurf-mit-dem-Adlerblick". In Kanada wurde der Band wegen seiner klischeehaften Darstellung vor einigen Jahren aus manchen Buchläden verbannt.

Der belgische Zeichner Hergé - der für seinen Künstlernamen die Initialen seines Namens Georges Remi umgedreht zusammengefügt hat - ist für seinen Stil der klaren Linien bekannt geworden. Ähnlich einer Kinderzeichnung kommt die Szene ohne Schatten oder plastische Elemente aus.

Im Januar 2021 hatte eine Zeichnung von Hergé von 1926 für den Titel des Bandes "Der Blaue Lotus" für 3,2 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Zeichnungen für den Band "Schritte auf dem Mond" hatten 2016 rund 1,55 Millionen Euro erzielt.