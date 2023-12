In Köln-Ehrenfeld wirft ein überdimensionales Plakat tagelang Fragen auf. "Elisabeth, wir hatten doch FÜR IMMER gesagt", ist darauf zu lesen - und die Domstädter rätseln, was es mit dieser herzzerreißenden Botschaft nur auf sich haben könnte. Nun ist das Geheimnis gelüftet.

Die Suche nach "Elisabeth" und ihrem vermeintlichen Verehrer in Köln kann eingestellt werden. Knapp eine Woche nachdem an einer Hausfassade am Ehrenfeldgürtel im Stadtteil Ehrenfeld plötzlich ein riesiges Plakat mit kryptischer Botschaft aufgetaucht war, gibt es nun die Auflösung, was es damit auf sich hat. Und es ist - anders als von einigen wahrscheinlich angenommen - keine Rome-und-Julia-Romanze, die sich dahinter verbirgt. Zumindest keine, die sich ganz real irgendwo in der Domstadt abspielen würde.

"Elisabeth, wir hatten doch FÜR IMMER gesagt", war auf dem Banner in fetter roter Schrift zu lesen, garniert mit dem Bild eines gebrochenen Herzens. Und wohin führt die Spur von Elisabeth letzten Endes? Natürlich nach Österreich.

So wurde unterhalb des Schriftzugs am Wochenende still und heimlich ein weiteres gigantisches Plakat angebracht. "Ob es für immer ist, seht ihr auf RTL+", steht darauf. Und: "Sisi. Die 3. Staffel jetzt streamen." Dazu gibt es noch ein Foto mit Schauspieler Jannik Schümann und Schauspielerin Dominique Devenport in historischem Gewand und verliebter Pose - die beiden mimen in der Serie Kaiser Franz Josef und seine Frau, die legendäre Elisabeth alias Sisi.

Gelungenes Guerilla Marketing

RTL dürfte damit ein gelungener Coup in Sachen Guerilla Marketing gelungen sein. Schließlich wurde in Köln fleißig gerätselt, was es mit der herzzerreißenden Nachricht an Elisabeth auf sich haben könnte, seit der erste Schriftzug am vergangenen Montag an dem Mehrfamilienhaus in Ehrenfeld prangte. Hinzu kam, dass auf Zetteln an Laternen oder Stromkästen in der näheren Umgebung noch weitere mysteriöse Botschaften aufgetaucht waren. Auf ihnen standen Sätze wie "Elisabeth, komm zurück. Wir hatten doch noch so viel vor" oder "Elisabeth, du bist für mich die eine. Bitte komm zurück".

Nicht nur Lokalmedien wie der Kölner "Express" hatten das Thema aufgegriffen. Auch die Instagram-Seite "koelnistkool" lud ihre Nutzerinnen und Nutzer zum Miträtseln über den Hintergrund der vermeintlichen Liebesgeschichte ein. Einige mag die jetzige Auflösung des Falls ein bisschen enttäuschen, andere hingegen sind dadurch vielleicht tatsächlich auf die - absolut sehenswerte - Serie aufmerksam geworden. Die dritte Staffel von "Sisi" feierte am 1. Dezember auf RTL+ Premiere. Zudem sind am 27. und 28. Dezember um 20.15 jeweils drei Folgen als Free-TV-Premiere bei RTL zu sehen.