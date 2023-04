Was ist nur bei Marc Terenzi los? Nach Spekulationen über Streitereien mit seiner Verlobten Verena Kerth und dem Rauswurf aus seiner Band gibt es nun auch noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen ihn. Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um die sexuelle Belästigung einer Teenagerin.

Einst war er ein gefeierter Boyband-Star und der Ehemann von Everybody's Darling Sarah Connor, mit der er zwei Kinder bekam. Doch seit der Trennung von ihr geht es mit Marc Terenzi gefühlt nur noch abwärts: Affären mit diversen Frauen, Auftritte in der Geisterbahn mit einer Stripper-Truppe sowie ein Insolvenzverfahren.

2017 landete er sogar im Dschungelcamp. Doch immerhin: Vor den TV-Kameras wirkte er so sympathisch, dass er die Show sogar gewann. Seither brauen sich jedoch schon wieder neue dunkle Wolken über Terenzi zusammen, die gehörig an seinem Image kratzen.

So wirkte der Heiratsantrag, den er seiner aktuellen Freundin Verena Kerth nach deren Dschungelcamp-Teilnahme in diesem Jahr machte, auf viele Beobachterinnen und Beobachter einfach viel zu inszeniert. Dass die beiden zu ihrer Abreise aus Australien mit Blessuren in ihren Gesichtern erschienen, befeuerte zudem Spekulationen über mögliche Streitigkeiten in der Beziehung.

"Ignorant, skrupellos, kaputt"

Zuletzt sorgte die Nachricht für Aufregung, dass Terenzi nicht länger Teil der Formation Team 5ünf ist, die er 2021 mit Kollege Jay Khan gegründet hatte. Grund für seinen Rauswurf aus der Band sollen mehrere Fehltritte Terenzis gewesen sein. So soll er etwa zu wichtigen Terminen und sogar Konzerten gar nicht, zu spät oder in schlechter Verfassung erschienen sein. Khan bezichtigte ihn, "ignorant, skrupellos und, ehrlich gesagt, kaputt" zu sein. Terenzi brauche Hilfe, suche danach aber "definitiv an den falschen Stellen".

Den absoluten Tiefpunkt könnte Terenzi allerdings erst jetzt erreicht haben. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wird gegen ihn wegen sexueller Belästigung einer Minderjährigen ermittelt. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe ihr dies gegenüber mit folgenden Worten bestätigt: "Die Staatsanwaltschaft Leipzig führt gegen die von Ihnen angefragte Person anlässlich von zwei Vorfällen, welche sich im Sommer 2018 beziehungsweise im Sommer 2022 ereignet haben sollen, ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Tatverdachts der sexuellen Belästigung. Ausgangspunkt der Ermittlungen war dabei eine Anzeige von August 2022." Eine gleichlautende Bestätigung liegt inzwischen auch RTL vor.

Die Ermittlungen dauern an

Den "Bild"-Informationen zufolge wird Terenzi vorgeworfen, die Nähe zu einem erst 15 Jahre jungen Mädchen gesucht zu haben. So soll er der Teenagerin etwa Fotos und Nachrichten geschickt haben. Bei dem Mädchen soll es sich um die Tochter eines Musikmanagers handeln, den Terenzi aus beruflichen Zusammenhängen kennt. Die Anzeige gegen den Sänger soll die Mutter der 15-Jährigen erstattet haben, nachdem sie von dessen Annäherungsversuchen erfahren hat.

Die Ermittlungen dauerten an, schreibt die Zeitung. Noch sei nicht klar, ob es genug Beweise für einen hinreichenden Tatverdacht gebe und Anklage erhoben werde. Es gelte die Unschuldsvermutung für Terenzi, der sich auf Anfrage von RTL bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert hat.