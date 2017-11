Unterhaltung

Bellissima!: Ein Engel geht baden

Sie ist von lauter Schönheiten umringt und überstrahlt sie trotzdem alle. Bella Hadid weiß schließlich, wie man sich in Szene setzt. Wenn sie sich am Strand in Pose wirft, interessiert sich niemand mehr für ihre Model-Freundinnen.

Man ist nicht im Urlaub gewesen, wenn man von dort nicht auch ein paar anständige Fotos mitbringt. Beweise müssen her und so ist es denn kein Wunder, dass Bella Hadid ihre Instagram-Abonnenten gleich mit mehreren Impressionen von ihrem Trip auf die Bahamas beehrt.

Anlass der Reise: der 21. Geburtstag von Model-Kollegin Hailey Baldwin. Die Ex-Freundin von Justin Bieber und Nichte von Hollywoodstar Alec Baldwin hat eine Gruppe Freundinnen in die Sonne bestellt, um es sich einmal richtig gut gehen zu lassen.

Die prominentesten Grazien unter den Gästen: Kendall Jenner und Bella Hadid. Doch eine der beiden strahlt am Strand ganz besonders - und das ist letztere.

Vermutlich ist Hadids Brust noch Stolz geschwellt von ihrem Auftritt bei der "Victoria's Secret Fashion Show" in Shanghai vor wenigen Tagen. Dort durfte die 21-Jährige bereits zum zweiten Mal mit Flügeln für das Unterwäschelabel laufen. Das Engagement gilt in Modekreisen als besondere Auszeichnung. Auch Jenner war im vergangenen Jahr noch dabei gewesen, ließ die Show nun aber wohl wegen ihres Deals mit "La Perla", einem Konkurrenzunternehmen, sausen.

Fabelhaft ganz ohne Beistand

Und noch eine andere enge Vertraute fehlte Hadid in diesem Jahr bei der Modenschau: ihre Schwester Gigi Hadid. Die durfte nämlich nicht nach China einreisen. Grund dafür war vermutlich ein Video, dass von einigen als rassistisch eingestuft wurde.

Doch auch ohne die Unterstützung ihres engsten Kreises machte Bella Hadid auf dem Laufsteg eine fabelhafte Figur. Einzig einen kleinen Nippelblitzer hatte sie zu verkraften. Allerdings ist das Model ja bekannt dafür, entsprechende Körperstellen einfach freiwillig freizulegen. Sie wird es also gut weggesteckt haben.

Quelle: n-tv.de