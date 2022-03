Beherrschen die Schlagzeilen: Will Smith (l.) und Chris Rock.

Die Backpfeife, die Will Smith während der Oscarverleihung Comedian Chris Rock verpasst, ist am Tag danach das alles bestimmende Thema. Auch die Academy sieht sich zu einer knappen Stellungnahme genötigt. Das Prügel-Opfer will hingegen offenbar kein weiteres Öl ins Feuer gießen.

Nach dem Ende der Oscarverleihung spricht kaum jemand über die Gewinnerinnen und Gewinner des Abends. Stattdessen ist die Ohrfeige, die Schauspieler Will Smith auf der Bühne Comedian Chris Rock verabreichte, in aller Munde.

Auch die Organisatoren des Oscars kamen um eine Stellungnahme nicht umhin, wenngleich diese denkbar knapp ausfällt. Auf Twitter hieß es zunächst nur: "Die Academy duldet keinerlei Gewalt. Heute Abend sind wir glücklich, unsere 94. Oscar-Gewinner zu feiern, die diesen Moment der Anerkennung von ihren Kollegen und Filmliebhabern auf der ganzen Welt verdient haben."

Zu den Gewinnern gehört auch Will Smith. Nur kurz nach seinem Ausraster wurde er in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle im Film "King Richard" geehrt.

Anzeige abgelehnt

Unterdessen berichtet das US-Branchenportal "Variety" unter Berufung auf die Polizei von Los Angeles, Chris Rock habe sich nach der Attacke von Smith "geweigert", den Angriff zu melden. In der Erklärung des Los Angeles Police Departments (LAPD) heißt es demnach: "Die Ermittlungsbehörden des LAPD wissen von einem Vorfall zwischen zwei Personen während des Academy-Awards-Programms. Bei dem Vorfall schlug eine Person eine andere. Die betroffene Person lehnte es ab, Anzeige bei der Polizei zu erstatten."

Bevor Will Smith bei der Oscarverleihung von seinem Sitzplatz aufstand, auf die Bühne kam und übergangslos zuschlug, hatte Comedian Chris Rock einen Witz über die Ehefrau des Schauspielers, Jada Pinkett Smith, gemacht. Pinkett Smith bereite sich wohl auf die Fortsetzung von "Die Akte Jane" vor, scherzte er. Eine offensichtliche Anspielung darauf, dass sich die Schauspielerin den Kopf rasiert hat. In dem Film aus dem Jahr 1997 war Demi Moore mit abrasierten Haaren zu sehen.

Jada Pinkett Smith leidet schon seit Längerem unter krankheitsbedingtem Haarausfall, Alopecia, was sie bereits 2018 öffentlich machte. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag hatte sie sich den Kopf komplett kahl rasiert. Bei seiner Attacke auf Chris Rock sagte Will Smith: "Nimm den Namen meiner Frau nicht in deinen verdammten Mund."

Als Smith kurz darauf den Oscar entgegennahm, entschuldigte er sich in seiner tränenreichen Dankesrede. "Ich möchte mich bei der Academy entschuldigen. Ich möchte mich bei allen meinen Mitkandidaten entschuldigen", so der 53-Jährige. Bei Chris Rock entschuldigte er sich jedoch explizit nicht.

Durchwachsene Reaktionen

Die Reaktionen im Internet auf den Oscar-Skandal reichten von Memes bis hin zu viel Kritik. Einige unterstützten Smith nach der Prügelattacke auch, darunter der 23-jährige Sohn des Schauspielers, Jaden Smith. Er schrieb nach der Zeremonie auf Twitter: "Und so machen wir es."

Schauspielerin Mia Farrow dagegen twitterte: "Es war nur ein Witz. Witze sind das, was Chris Rock macht. Er war schon immer hart. Das war ein milder Scherz für ihn."

Leslie Odom Jr. sagte laut "Vanity Fair" auf der Oscar-Party: Die Branche könne sehr verletzend sein, "und ich denke, wir haben zwei Künstler mit offenen Herzen gesehen. Es ist ein verletzlicher Moment, manchmal ist es chaotisch, aber es ist immer schön, wenn es die Wahrheit ist".

Schauspielerin Tiffany Haddish sagte der "Los Angeles Times" über den Vorfall: "Das will jede Frau, oder? Sie wurde verletzt. Und er hat seine Frau beschützt. Und das ist es, was ein Mann tun sollte."