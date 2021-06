Was wohl ihr Ex Chris Broy beim Anblick dieser Bilder denkt? Schließlich posiert Eva Benetatou auf ihnen mit seinem Kind im Bauch. Für die hochschwangere Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin jedenfalls ist das kein Problem. "Fühlt euch frei, das zu tun, worauf ihr Lust habt", gibt sie als Devise aus.

Lange dauert es nicht mehr, bis Eva Benetatou zum ersten Mal Mutter wird. Das verrät bereits die beachtlich große Babykugel, die die 29-Jährige inzwischen mit sich herumträgt.

Kurz vor der bevorstehenden Geburt setzt Benetatou ihre Schwangerschaft nun noch einmal gekonnt und aufsehenerregend in Szene. So posiert sie auf Fotos, die auf ihrer Instagram-Seite zu sehen sind, lediglich mit einem transparenten schwarzen Nylon-Body.

"Pregnancy is sexy" ("Schwangerschaft ist sexy"), kommentiert sie eine der Aufnahmen. Und sie ergänzt: "Für einige ist es ein Tabuthema, für andere wiederum nicht. Man kann es nie allen recht machen, egal, was man tut."

"Jeder Mensch ist schön"

Für sie stehe allerdings fest, dass jede Frau, "egal ob schwanger, mit Kurven oder auch nicht", sich in ihrem Körper wohlfühlen dürfe und das auch sollte. "Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise schön! Also genießt es und fühlt euch frei, das zu tun, worauf ihr Lust habt", nimmt Benetatou direkt allen Kritikern an den freizügigen Aufnahmen den Wind aus den Segeln.

Stellt sich nur noch die Frage, was Chris Broy, Benetatous Verflossener und Vater des Kindes, über die Fotos denkt. Seit seinem Ausflug ins TV-Format "Kampf der Realitystars" und ihren Vorwürfen, er habe einer anderen Frau schöne Augen gemacht, sind die beiden schließlich nicht mehr allzu gut aufeinander zu sprechen.

Es wird ein Junge

Wenn es um das gemeinsame Kind geht, scheint sich das Ex-Paar jedoch zusammenzuraufen. So soll Broy die werdende Mutter etwa zu einem Termin bei einer Hebamme begleitet haben. Auch als Benetatou vor Kurzem verriet, dass sie einen Jungen erwartet, machte sie eine versöhnliche Geste. So hielt sie ein Paar Baby-Schuhe in die Kamera, auf denen der Schriftzug "Chris Junior" zu sehen war.

Eva Benetatou war durch ihre Teilnahme an der RTL-Show "Der Bachelor" bekannt geworden. 2020 nahm sie mit Broy an der Sendung "Das Sommerhaus der Stars" teil, wo sie erneut auf den ehemaligen Rosenkavalier Andrej Mangold traf. Die Situation eskalierte immer wieder, wobei Benetatou und Broy ein ums andere Mal von ihren "Sommerhaus"-Mitbewohnern heftig gemobbt wurden.

In der Sendung präsentierte sich das Paar noch als starke Einheit. Im Februar wurde dann bekannt, dass die beiden ein gemeinsames Kind erwarten. Dass die Beziehung inmitten der Schwangerschaft zerbrach, kam für viele überraschend.