Schlägt der "Sommerhaus"-Fluch mit Verspätung auch hier zu? Gemeinsam standen Eva Benetatou und Chris Broy das Mobbing ihrer Mitbewohner während der RTL-Show im vergangenen Jahr tapfer durch. Nun ist sie sogar schwanger - und die Beziehung anscheinend auf der Kippe.

Fans und aufmerksame Beobachter hatten sich in jüngster Zeit bereits zunehmend Sorgen um die Beziehung der schwangeren Eva Benetatou mit ihrem Verlobten Chris Broy gemacht. Und das offenbar zurecht. So spricht die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story nun Klartext. Sie sei "bereit dazu, zu sagen, was mit Chris und mir ist".

Seit der 31-Jährige von der TV-Show "Kampf der Realitystars" aus Thailand nach Deutschland zurückgekehrt sei, habe er sich "emotional verändert", erklärt Benetatou. Dies habe in seinem Wunsch nach einer "räumlichen Trennung" gegipfelt, sagt sie weiter unter Tränen und ergänzt: "Die haben wir jetzt."

Sie hätten jedoch weiterhin Kontakt, versichert Benetatou. Broy wolle für sie und ihr ungeborenes Kind da sein. "Er freut sich nach wie vor auf das Kind, braucht aber einfach ein wenig Zeit für sich selbst. Ich weiß, es könnte keinen schlechteren Zeitpunkt gerade geben. Ich habe viel Zeit gebraucht, um das zu verstehen und zu akzeptieren", führt Benetatou aus.

"Sehr, sehr traurig"

In ihr sei "eine kleine Welt" zusammengebrochen, "aber wir halten zusammen und werden beide unser Bestes geben", ist sie sich sicher. Offenbar gibt sie die Beziehung noch nicht auf. Sie wolle vielmehr "schauen, was die Zukunft für uns als Paar bringen wird".

Die Situation mache sie "sehr, sehr traurig", erklärt Benetatou, "aber es sollte alles so sein. Ich kann es nicht ändern, ich werde immer weiterkämpfen, weil wir unser kleines Wunder erwarten". Broy werde ebenso "für immer und ewig" ein Teil von ihr sein wie sie von ihm. Die Freude auf ihr Kind könne ihr bei alledem niemand nehmen. "Die letzten acht Wochen waren sehr, sehr turbulent und jetzt möchte ich mich zu 100 Prozent auf das Kind konzentrieren", erklärt Benetatou, dass sie sich künftig nicht weiter zu der Sache äußern wolle.

Broy reagiert

Broy selbst meldete sich wenig später ebenfalls in einer Story auf seiner Instagram-Seite zu Wort. "Wir hatten Probleme. Auch schon lange bevor ich weg war, hatten wir Probleme", räumt er sichtlich emotional aufgewühlt ein. Klärungsversuche habe es gegeben, doch "es wurde einfach irgendwie schlimmer, nachdem ich zurückgekommen bin. Und daher haben wir uns für eine räumliche Trennung entschieden", so Broy.

"Wir fahren gut damit. Wir tun es fürs Kind. Wir werden für das Kind da sein", versichert er. Er werde auch Benetatou weiter unterstützen und sei mit ihr in Kontakt. Priorität habe nun, dass seine Partnerin zur Ruhe komme. "Eva braucht es jetzt gerade nicht, irgendwie emotional die ganze Zeit hoch und runter zu gehen." Dass das Paar ein Kind erwartet, war im Februar bekannt geworden.

Beziehungskiller "Sommerhaus"

Benetatou war mit ihrer Teilnahme an dem RTL-Format "Der Bachelor" 2019 ins Rampenlicht getreten. Rosenkavalier Andrej Mangold verbrachte in der Show zwar eine Nacht mit ihr, servierte sie später jedoch für Jennifer Lange ab, mit der er tatsächlich eine Beziehung einging.

2020 trafen sich die drei in der RTL-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" wieder. Benetatou, die von Broy in die Show begleitet wurde, wurde von ihren Mitbewohnern systematisch gemobbt. Trotzdem standen sie und ihr Freund das Format lange Zeit tapfer zusammen durch.

Das "Sommerhaus" ist inzwischen geradezu berühmt-berüchtigt dafür, ein Beziehungskiller zu sein. So trennten sich etwa Mangold und Lange kurz nach ihrer Teilnahme. Aber auch zahlreiche andere Paare gingen nach ihrem gemeinsamen "Sommerhaus"-Aufenthalt schon getrennte Wege.