Im "Sommerhaus der Stars" wurden Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris zu Mobbingopfern der restlichen Truppe. Doch offenbar haben die schmerzhaften Erfahrungen das Paar noch weiter zusammengeschweißt. Die 28-Jährige verkündet nun ihre Schwangerschaft - mit einem selbst geschriebenen Song.

In der letzten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" befand sich Eva Benetatou von Anfang an im Abseits. Sie und ihr Verlobter Chris wurden von den anderen Teilnehmern der RTL-Sendung ausgegrenzt, beschimpft und in vielen Augen unfair behandelt. Der Grund: Das Paar traf dort auf Ex-"Bachelor" Andrej Mangold, der Benetatou einst in der Kuppelshow im Finale keine Rose gegeben hatte. Der ehemalige Rosenkavalier schaffte es durch geschickte Manipulation, fast die gesammelte Sommerhaus-Truppe auf seine Seite und gegen Eva aufzubringen.

"Ich wünsche das alles, was da drin passiert ist, keinem Menschen", sagte die 28-Jährige später in der Wiedersehensshow. Doch so hässlich die Erfahrung gewesen sein muss - offenbar hat sie ihre Beziehung mit Chris noch weiter gefestigt. Denn neben einer Hochzeit kann sich das Paar bald auch auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen. Benetatou hat mit einem Song auf Instagram ihre Schwangerschaft verkündet.

"Für Chris und mich ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um euch zu verkünden: Jaaaaa, wir bekommen ein Baby!", schreibt sie zu einem Musikvideo, in dem sie selbst vor dem Mikrofon steht. "Auch wenn ich keine Sängerin bin, kommen diese Zeilen, in denen ich meine Empfindungen und Gedanken verarbeitet habe, von Herzen und aus dem Bauch heraus", erklärt die 28-Jährige dazu.

"Bald sind wir zu dritt"

Ihre Fans könnten durch den Song vielleicht einen kleinen Einblick in die Gefühlswelt ihrer letzten Wochen bekommen. In dem Lied singt die Reality-TV-Darstellerin unter anderem die Zeilen: "Kann nachts nicht mehr schlafen / Ich denk' nur noch an dich / In dieser dunklen Welt / Schenkst du mir wieder Licht / Denn du bist ein Teil von mir (...) / Bis in die Ewigkeit".

Auch Chris Broy hat das Video auf seiner Instagram-Seite geteilt. "Ich bin unendlich stolz auf dich. Ich liebe dich. Ich liebe euch. Bald sind wir zu dritt!", schreibt er dazu.

Unter den beiden Postings gratulieren zahlreiche TV-Stars dem Paar, das 2020 an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teilgenommen hat. Sowohl Jenny Frankhauser und ihre Mutter Iris Klein als auch Yeliz Koc haben Glückwünsche formuliert. "Sommerhaus der Stars"-Kollegin Diana Herold schreibt: "Wenn aus Liebe leben wird, bekommt sie einen Namen! Unsere zwei beziehungsweise drei wir freuen uns von ganzem Herzen mit euch! Wir lieben euch. Eva dein wunderschönes Lied ist sowas von ergreifend."

"Das Sommerhaus der Stars" verpasst? Alle Folgen sind bei TVNOW abrufbar.