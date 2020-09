In den vergangenen Jahren hat sich Heidi Klum stets einen Spaß daraus gemacht, ihre Fans wochenlang über ihr mögliches Halloween-Kostüm grübeln zu lassen. Doch 2020 ist es mucksmäuschenstill um die Verkleidung. Bringt die Corona-Pandemie etwa auch Klums Grusel-Parade zu Fall?

Spätestens im September ist es eigentlich immer so weit. Dann präsentiert Heidi Klum einen kleinen Vorgeschmack auf das Kostüm, mit dem sie bei ihrer kommenden Halloween-Party die Blicke auf sich ziehen will. Zugleich beginnt das große Rätselraten, was sich das Model denn diesmal wieder ausgedacht hat.

Im vergangenen Jahr ging es sogar schon im August los, als Klum erste Hinweise auf ihre Verkleidung in einem Video auf ihrer Instagram-Seite gab. 2020 ist es dagegen verdächtig still. Das nährt Spekulationen, dass auch Klums alljährliche Halloween-Sause diesmal der Corona-Krise zum Opfer fällt.

Noch keine offizielle Absage

In diesem Jahr wäre es bereits die 21. Ausgabe des Spektakels. Zum Jubiläum 2019 ließ sich Klum im Schaufenster eines New Yorker Ladens vor den Augen zahlreicher Schaulustiger in einen Horror-Cyborg verwandeln.

Während Klums Kostüm seinerzeit durch aufgerissene Haut, heraushängende Gedärme, Narben und Metall-Implantate eine Menge gruselige Details zur Schau stellte, hielt es ihr Mann etwas schlichter. Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz hatte sich als blutverschmierter Astronaut verkleidet. Seine Kostümierung habe vier Stunden gedauert, erzählte er. Bei Halloween-Großmeisterin Klum sollen es dagegen ganze zwölf Stunden gewesen sein.

Unter den Umständen der nicht zuletzt in den USA stark grassierenden Corona-Pandemie wäre es sicher eine organisatorische Meisterleistung von Klum, eine Halloween-Party wie in den vergangenen Jahren auszurichten. Aber vielleicht hat die 47-Jährige ja doch noch einen Geistesblitz, wie die Veranstaltung unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften vonstatten gehen kann. Noch zumindest hat sie ihre Halloween-Feier nicht offiziell abgesagt.