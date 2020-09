Heidi Klum genießt das Wochenende im Kreise ihrer Liebsten. Neben dem heimischen Grill, Tochter Leni, Ehemann Tom und den zwei Hunden der Familie spielen Bärte eine große Rolle. Was sie ihrem Angetrauten damit wohl sagen möchte?

Macht sich Heidi Klum etwa lustig über den Bart von Ehemann Tom Kaulitz? Oder ist es vielmehr eine Liebesbekundung an das immer etwas zottelig aussehenden Gesichtshaar ihres Liebsten? Bei Instagram gewährt die 47-Jährige jedenfalls wieder einmal zahlreiche Einblicke in ihr Privatleben im Garten ihres Hauses und setzt dabei zumindest digital auf ähnlichen Bartwuchs wie der 30-jährige Tokio-Hotel-Gitarrist.

Mehrere Fotos und Videos zeugen von dem Spaß, den die Familie beim Grillen hatte. Klum trägt dabei einen weißen Bikini mit großen roten Punkten sowie einen riesigen Strohhut, Kaulitz ist in bunten Shorts, weißem T-Shirt und blauer Baseball-Cap zu sehen, in der Hand hat er meistens eine Grillzange. Und natürlich ziert der obligatorische Bart sein Gesicht. Der gefällt Klum offenbar so gut oder auch so wenig, dass sie ihrem Mann mithilfe eines Filters einen neuen, deutlich gepflegteren Bart anlegt und sich gleich dazu ebenfalls einen solchen ins Gesicht zaubert. So aufgehübscht macht das Paar nicht nur ein Foto, sondern dreht auch gleich noch ein Video. Klum scheint sich zu gefallen.

Leni übernimmt das Steuer

Doch nicht nur der Anblick von Klum mit Bart ist neu, auch lädt das Model ein neues Foto von der inzwischen 16-jährigen Leni hoch, die am Steuer des Familienwagens sitzt, während ihre Mutter auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. "Samstagsfahrt mit Leni Klum", schreibt die stolze Mutter zu dem Foto. Während sie dabei mit Sonnenbrille in die Kamera strahlt, ist Leni nur verschwommen im Hintergrund zu sehen. Außerdem hält sie sich die Hand vors Gesicht. So viel sieht man vom Gesicht der ältesten Klum-Tochter dennoch eher selten.

Immer wieder postet Klum Bilder ihrer Kinder in den sozialen Medien, doch sind sie darauf nie vollständig zu erkennen. Entweder sind die Fotos verschwommen, die Kinder von hinten fotografiert oder sie bekommen einen Smiley vors Gesicht. Seit Corona reicht bisweilen auch mal ein Mund-Nasen-Schutz.