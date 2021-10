Dass Paare sich trennen, passiert immer wieder. Im Falle von Gigi Hadid und Zayn Malik wäre es jedoch doppelt schlimm. Zum einen haben die beiden eine kleine Tochter. Zum anderen soll das ehemalige One-Direction-Mitglied die Mutter des Models geschlagen haben.

So richtig glauben, dass Gigi Hadid und Zayn Malik kein Paar mehr sein sollen, wollen viele nicht. In den meisten Berichten ist von einem "angeblichen" Liebes-Aus die Rede. Das US-Magazin "People" allerdings ist sich sicher. Es beruft sich bei seiner Trennungsnachricht auf verschiedene Quellen, freilich ohne diese namentlich zu benennen. Doch inzwischen haben auch andere Medien wie die Promi-Webseite "TMZ" oder Mitbewerber "E! News" berichtet, ihnen lägen Informationen vor, dass die Beziehung des einstigen Vorzeige-Paares am Ende sei.

Die Trennung liege sogar bereits rund einen Monat zurück, heißt es. Möglicher Auslöser könnte ein schwerer Vorwurf gegen Malik sein, der unmittelbar zuvor ebenfalls publik geworden war: Das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction soll gegenüber Gigi Hadids Mutter Yolanda handgreiflich geworden sein.

Zumindest mit Blick auf diese Anschuldigung liegt auch bereits eine offizielle Reaktion des Models vor. "Gigi konzentriert sich ausschließlich auf das Wohl von Khai", zitierte "ET" Gigi Hadids Sprecher mit Blick auf ihre 13 Monate alte Tochter. "Sie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren", ergänzte er.

"Falsche Anschuldigungen"

Die Geschehnisse so ganz privat zu halten, dürfte jedoch schwierig werden für die 26-Jährige. Schließlich erwägt Yolanda Hadid laut "TMZ" sogar eine Anzeige gegen den Freund ihrer Tochter, weil dieser sie geschlagen haben soll.

Malik wiederum ist diesem Vorwurf bereits öffentlich entgegengetreten. "Ich bestreite entschieden, Yolanda Hadid geschlagen zu haben", erklärte er gegenüber "TMZ". "Um meiner Tochter willen lehne ich es ab, weitere Einzelheiten zu nennen, und ich hoffe, dass Yolanda ihre falschen Anschuldigungen überdenkt und sich bemüht, diese Familienprobleme im privaten Rahmen zu lösen", fügte er hinzu.

Streit mit "einem Familienmitglied"

Dass es Dissonanzen zwischen ihm und Gigi Hadids Mutter gab, räumt der 28-jährige Brite also durchaus ein. Auch in einem Twitter-Statement bestätigte er einen Streit, "den ich mit einem Familienmitglied meiner Partnerin hatte, das unser Haus betrat, während meine Partnerin vor einigen Wochen weg war". Die Hand will er jedoch nicht gegen die 57-jährige Yolanda Hadid erhoben haben.

Ob das jemals noch zu kitten sein wird? Zu wünschen wäre es dem Paar, dessen Tochter Khai im September 2020 zur Welt gekommen ist. Liiert sind Gigi Hadid und Zayn Malik sogar schon seit 2015, wenngleich mit Unterbrechungen. Die Hochzeitsglocken haben für die beiden allerdings noch nicht geläutet.