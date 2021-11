"How I Met Your Mother"-Star outet sich

Kal Penn ist verlobt "How I Met Your Mother"-Star outet sich

Durch seine Rollen in "How I Met Your Mother" und "Harold & Kumar" wurde Kal Penn berühmt. Doch auch privat läuft es bei dem US-Schauspieler mit indischen Wurzeln sehr gut: Wie er nun verrät, ist er schwul und möchte bald heiraten.

Kal Penn hat sich auf überraschendste Weise als schwul geoutet. In seinem Buch "You Can't be Serious", das am 2. November erscheinen soll, enthüllt der US-Schauspieler nicht nur, homosexuell zu sein, sondern auch, dass er bald heiraten möchte. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ", dem Auszüge aus dem Buch vorliegen sollen.

In "Harold & Kumar" spielt Penn an der Seite von John Cho (l.) und Neil Patrick Harris den Kiffer Kumar. (Foto: imago images/Ronald Grant)

Demnach schreibt der "How I Met Your Mother"-Star mit indischen Wurzeln, dass er keinen Hehl daraus mache, schwul zu sein. Mit seinem Verlobten Josh sei er bereits seit elf Jahren liiert. Sie hätten sich kennengelernt, als sie gemeinsam in Washington D.C. für den Ex-Präsidenten Barack Obama arbeiteten. Penn war von 2009 bis 2011 im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im Weißen Haus tätig.

"Ich war immer sehr öffentlich mit jedem, mit dem ich persönlich interagiert habe. Egal, ob es jemand ist, den ich in einer Bar treffe, wenn Josh und ich unterwegs sind oder wir mit Freunden sprechen", zitiert "TMZ" den 44-Jährigen. "Ich freue mich sehr, unsere Beziehung mit den Lesern zu teilen. Aber Josh, mein Partner, meine Eltern und mein Bruder, vier Personen, denen ich in der Familie am nächsten stehe, sind ziemlich ruhig. Sie lieben die Aufmerksamkeit nicht und scheuen das Rampenlicht."

Kal Penn bedankt sich "für die Liebe"

Auf Twitter bedankte sich Kalpen Suresh Modi, wie der Schauspieler gebürtig heißt, am Sonntag in einem Video für "all die Liebe", die er im Zuge der Veröffentlichungen in den sozialen Medien erfahren habe. "Das ist so nett!"

Im Interview mit dem "People"-Magazin verriet Kal Penn mittlerweile, seine eigene Sexualität "im Vergleich zu vielen anderen Menschen relativ spät entdeckt" zu haben. Seiner Meinung nach gäbe es jedoch keinen festen Zeitplan für solche Dinge. "Die Menschen finden zu unterschiedlichen Zeiten in ihrem Leben heraus, was sie wollen, und ich bin froh, dass ich es getan habe, als ich es tat", versicherte er.

Kal Penn ist vor allem für seine Rolle in der Hitserie "How I Met Your Mother" bekannt, wo er in der siebten Staffel den Psychotherapeuten und späteren Freund von Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) spielte. In der Comedy-Filmreihe "Harold & Kumar" verkörperte er den kiffenden Hauptdarsteller Kumar. Zudem war er in "The Big Bang Theory", "New Girl" und "Dr. House" zu sehen.