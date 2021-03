"Ich war so grauenhaft"

"Ich war so grauenhaft" Hugh Grant erklärt seinen Sex-Skandal

Mittlerweile ist es ein Vierteljahrhundert her, dass diese Nachricht um die Welt ging: Ausgerechnet Hugh Grant, der Liebling aller Schwiegermütter und Glückspilz an der Seite von Liz Hurley, wurde beim Sex mit einer Prostituierten erwischt. Nun liefert er eine Erklärung, wie es dazu gekommen ist.

Jetzt ist es raus: Hugh Grant hat nicht nur zugegeben, seine damalige Freundin, Schauspielerin Elizabeth "Liz" Hurley, 1995 in Los Angeles mit der Prostituierten Divine Brown betrogen zu haben. Er liefert dafür auch eine Begründung: Er sei von einem seiner eigenen Filme frustriert gewesen und habe dies kompensieren wollen.

Ans Licht gekommen war der Seitensprung seinerzeit, weil sich Grant und Brown beim Auto-Sex in der Nähe des Sunset Boulevards von der Polizei erwischen ließen. Die Fotos der beiden nach ihrer Verhaftung gingen damals um die Welt.

Die Geschichte hinter dem Vorfall schildert Grant nun in einem Podcast mit dem US-Comedian Marc Maron. Demnach spielte sein Hollywood-Debüt "Nine Months" an der Seite der US-Stars Julianne Moore und Robin Williams eine nicht unerhebliche Rolle für die Aktion.

"Hatte ein schlechtes Gefühl"

Nachdem er den Film gesehen hatte, habe er sich unbehaglich gefühlt, so der mittlerweile 60-Jährige. "Der Film sollte ein oder zwei Wochen später herauskommen, und ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei. Ich ging zu einer Vorführung. Jeder darin war brillant, aber ich war so grauenhaft, dass ich schlechte Laune bekam", erinnert er sich. Er habe sich ablenken wollen, da habe eines zum anderen geführt.

Trotz Grants Bedenken startete der Film auf Platz drei an den US-Kinokassen mit einem Einspielergebnis von 12,5 Millionen Dollar (etwa 10,4 Millionen Euro), weltweit spielte er 138,5 Millionen Dollar (etwa 115,6 Millionen Euro) ein.

Mit Liz Hurley weiter befreundet

Für seine Auto-Sex-Aktion wurde Grant zu einer Geldstrafe von 1000 Dollar (etwa 834 Euro) verurteilt und musste an einem Aids-Aufklärungsprogramm teilnehmen. In seiner damaligen Erklärung sagte Grant: "Letzte Nacht habe ich etwas völlig Verrücktes getan. Ich habe Menschen, die ich liebe, verletzt und Menschen, mit denen ich arbeite, in Verlegenheit gebracht. Für beide Dinge tut es mir mehr leid, als ich jemals sagen kann."

Hugh Grant und Liz Hurley waren von 1987 bis 2000 ein Paar. Seit 2018 ist Grant mit der schwedischen TV-Produzentin Anna Eberstein verheiratet. Die beiden haben einen Sohn (geboren 2012) und zwei Töchter (2015 und 2018). Aus einer anderen Beziehung hat er ebenfalls eine Tochter (2011) und einen Sohn (2012). Mit Ex-Freundin Liz Hurley verbindet ihn - trotz des Sex-Skandals - bis heute eine enge Freundschaft. Er ist sogar der Patenonkel ihres Sohnes Damian.