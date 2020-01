"Sie reißen Meghan in Stücke"

"Sie reißen Meghan in Stücke" Hugh Grant verteidigt Prinz Harry

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben es weiterhin nicht leicht. Die Kritik an ihrem beabsichtigten Teilausstieg aus dem royalen Zirkus in Großbritannien reißt nicht ab. Doch es melden sich auch Menschen zu Wort, die den beiden den Rücken stärken. Hugh Grant zum Beispiel.

Knapp eine Woche nach der Ankündigung von Prinz Harry und Herzogin Meghan, sich von ihren königlichen Pflichten ein Stück weit zurückziehen zu wollen, schießt die Presse immer noch scharf gegen das Paar. Allerdings gibt es auch einige Stars, die die Entscheidung der beiden nachvollziehen können. Unter ihnen: Schauspieler Hugh Grant. "Ich ergreife da wirklich voll und ganz Harrys Partei", sagte der 59-Jährige in einem Interview mit dem Radiosender "Sirius XM".

"Die Boulevardpresse hat quasi seine Mutter ermordet, jetzt reißen sie seine Frau in Stücke", erklärte der Schauspieler. Prinzessin Diana, Harrys Mutter, war 1997 auf der Flucht vor Paparazzi in Paris tödlich verunglückt. "Als Mann hat er die Aufgabe, seine Familie zu beschützen", so Grant weiter. Deshalb habe er vollstes Verständnis. Sein eigenes Verhältnis zur britischen Presse beschreibt der Hollywood-Star ebenfalls als "sehr schlecht".

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass sich Grant zu tagesaktuellen Geschehnissen in Großbritannien zu Wort meldet. Zuletzt engagierte sich der aus Filmen wie "Notting Hill" oder "Tatsächlich ... Liebe" bekannte Schauspieler etwa auch öffentlichkeitswirksam gegen den Brexit.

Rückendeckung auch von Oprah Winfrey

Zum sogenannten "Megxit" wiederum haben sich auch andere Stars bereits geäußert, wie etwa US-Talkmasterin Oprah Winfrey. Gegenüber dem "People"-Magazin erklärte sie, dass ihr die beiden sehr wichtig seien und sie jede ihrer Entscheidungen unterstütze.

Auch Queen Elizabeth II. zeigte sich in einem ersten Statement eigentlich recht verständnisvoll: "Meine Familie und ich unterstützen Harry und Meghans Wunsch, als junge Familie ein neues Leben zu beginnen", heißt es darin. Momentan laufen Gespräche zwischen Harry, der Queen, Prinz Charles und Prinz William, wie es weitergehen soll.