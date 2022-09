Trash-TV-Queen Kader is not amused.

Cosimo pullert frech im Stehen, Frau Dürr quarzt heimlich und Basler steht Schmiere. Nächste Stufe auch im Sindermann-Liebes-Drama. Doch so langsam regt sich Widerstand. Die ganze wunderbare TV-Tragik des vierten Tages.

Ist das zu fassen? Da raucht Frau Dürr einfach heimlich hinterm Rücken ihres Mannes und Super-Mario steht Schmiere. Hach, es könnte alles so schön sein im Sommerhaus, so idyllisch wie erholend. Aber nein, Sindermann und seine "Katha" haben schon wieder Stress. Sie wirft ihm vor, "vor laufenden Kameras Schluss gemacht zu haben", er wirkt neben ihr wie ein drolliger Einfaltspinsel, der kaum begreifen kann, dass alles, was er sagt, die Zündschnur seiner Liebsten neu entflammt. Ach, "Hase, ich wollte doch nur, ich dachte ...", druckst er herum. Daraufhin Feldwebel Hambuechen: "Denken ist bei dir ja immer wieder Fehlalarm".

Auch das Blut des Zuschauers gerät ob all der Eskapaden dieses streitlustigen Pärchens so langsam in Wallung. Erstmal runterkühlen und Cosimo dabei zuschauen, wie er sich die Augenbrauen farblich aufhübscht. Diese morgendliche Schminkprozedur wirkt richtiggehend beruhigend, fast therapeutisch. Man könnte dem guten Cosimo ewig zuschauen.

Tag 4 im Sommerhaus ist auch ein neuer Tag für Sport, Spaß und Spiel. Beim Spiel "Stehvermögen", das die Mölders als einziges Paar gewinnen, müssen die WG-Leutchen eine Wippe ausbalancieren und dabei versuchen, Gegenstände so aufzustellen, dass sie nicht umfallen. Manche verzweifeln, andere geben auf und wieder andere keifen ein bisschen den Partner zusammen. Auch Kader stößt mit ihrem Konfliktmanagement an Grenzen. Schätzt doch ihr "Isi" allen Ernstes ihr Gewicht falsch ein und sagt vor einem Millionenpublikum, die Elfe wiege 59 Kilo, obschon sie 4 Kilo abgenommen hat. "Isi", wie kannst du nur? Wenn Blicke töten könnten!

"Die streiten sich, die lecken sich"

Dabei wollten die beiden sich so gerne "safen". Aber Spiele spielen ist nicht gerade ihre Stärke. Oder wie Ismet sagen würde: "Immer wenn wir hier sind, verblöden wir". Zurück im Haus, nimmt das Drama seinen Lauf. Sindermann bricht ob des ganzen emotionalen Drucks mit seinem Feldwebel in Tränen aus. Die Gruppe fühlt sich von dem "ganzen Kindergarten nur noch verarscht". "Da würde ich mich so schämen", bekundet Mölders seinen Unmut: "Die streiten sich, die lecken sich, das habe ich mit 'nem Mädchen gemacht, da war ich 12".

Lieber Stephen Dürr, wenn du hier gerade mitliest: Geh mal lieber nachgucken, ob deine Katharina nicht schon wieder heimlich einen durchbläst! Mathefrage der Klasse 5B: Wenn man vorher fünf Kippen am Tag geraucht hat, wieviel Kippen raucht man mehr, wenn man eine Fluppen-Steigerung von 100 Prozent hat?

Tag 4 ist ebenfalls der Tag, an dem "die Volks-Verarsche" auf Hochtouren läuft. Eric und seine Analystin haben sich wieder vertragen, er möchte sie am liebsten heiraten und fünf Kinder mit ihr zeugen, während Basler, ob der blamablen Interaktion der beiden nur erschöpft zu Fußball-Kumpel Sascha sagt: "Ich fühle mich total beschissen." Ja, "dieses Himmelhochjauchzende und dann läuft sie wieder plärrend ins Haus", das kann einem auf Dauer "schon auf den Sack gehen"!

Trash-TV-Queen Kader is not amused

Im Vergleich dazu ist es nahezu erfrischend anzuschauen, dass Cosimo im Stehen pullert und Zigaretten-Zähler Stephen die Klobrille mit demselben Lappen putzt wie die Schüssel. Verständlich ist es auch, wenn Sindermann nach all den Liebes-Querelen der Stift geht, beim Voting achtkantig aus der Sommerhausbutze rausgepfeffert zu werden! Lieber schnell mit "Katha" vertragen und beim Spiel "Sackhüpfen" alles geben.

In der Tat können sie den Sieg dann auch einfahren. Ein solches Gefühl des Glücks und der grenzenlosen Freude, sorgt gleich wieder dafür, dass der Eric großspurig wird und flötet: "Ach, komm Hasi, für den Sieg darf ich heute ran, oder?" Erneut liegt Unmut in der Luft.

Die einen haben "so 'nen Hals", die anderen können die Streithammel nicht mehr sehen und Mölders bringt es auf den Punkt, als er laut ausspricht, was alle denken: "Das ist peinlich, du erniedrigst dich selbst!" Aber mit derlei Ansagen ist man bei König Sindermann an der falschen Adresse. Angriffslustig schmettert er zurück: "Ich sag ja auch nix, dass Yvonne dich die ganze Zeit wie ein Hündchen behandelt".

Zeit für die Nominierung. Weil der Mann mit der Plastik-Krone und dem Dollar-Anzug und sein "plärrendes" Anhängsel "gesaft" sind, landen die Dürrs auf der Abschussliste. Es wäre langweilig, wenn sie einfach so gehen müssten. Und so arrangiert unser RTL eine "Exit-Challenge". Die Gegner: ausgerechnet Kader und ihr "Isi". Die Trash-TV-Queen is not amused, dass die Dürrs "taktisch vorgehen". Wir erinnern uns an Kaders Worte in einer der Folgen zuvor: "Wir sind nicht hier um Freunde zu finden, wir müssen hier taktisch vorgehen".

Ach, ist das alles schön! So bleibt für Katharina mehr Zeit, nochmal heimlich eine zu rauchen. Am besten mit Basler. Nur die beiden. Und der Qualm, der in der Dunkelheit verschwindet.