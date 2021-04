In der Höhle der Löwen steigt eine Sause

Ob im Badezimmer oder in der Backstube - Nachhaltigkeit ist immer ein großes Thema. Auch in der neuen Folge von "Die Höhle der Löwen". Doch auch Startups, die sich um Damen-Hygiene, das leibliche Wohl und den perfekten Sitz sorgen, versuchen bei den Investoren zu landen.

Aufgewachsen an der Nordsee, haben sich Moritz Simsch und Sebastian Jung schon vor 20 Jahren gemeinsam für den Umweltschutz engagiert. Ein Thema, das die beiden Gründer von "Sause" bis heute nachhaltig beschäftigt. Mit ihrer Erfindung möchten sie ihren Teil zur Vermeidung von Plastikmüll beitragen und das Konzept Seife nachhaltiger denken.

Ihre "Sause" soll im Badezimmer steigen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Den Löwen präsentieren die beiden deshalb die von ihnen entwickelten Brausetabletten für den Seifenspender. Die Handhabung ist kinderleicht: Den Seifenspender mit 100 Milliliter Wasser befüllen, Tablette rein, auflösen und fertig ist der Seifenschaum.

Sause ist vegan und plastikfrei. Eine Packung wiegt nur 44 Gramm - dadurch kann zusätzlich beim Transport CO2 eingespart werden. Flüssigseife, Plastikseifenspender und Nachfüllpacks sollen somit der Vergangenheit angehören. Um "Sause" auf dem Markt schnell etablieren zu können, benötigen die Gründer 200.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

"Bierkruste"

Ines Pfisterer backt für ihr Leben gern - schon als Fünfjährige hat sie beim Plätzchenbacken geholfen, als Teenager jobbte sie in einer Bäckerei. Heute gibt die Sales-Managerin in ihrer Freizeit Backkurse oder veranstaltet Cake-Partys.

Doch der Wunsch nach einem eigenen Produkt wurde immer größer. "Ich bringe mit meinem Start-up die beliebtesten Lebensmittel der Deutschen zusammen: Brot und Bier", so die Gründerin von "Bierkruste".

Ihre Brotbackmischung ist auch für Nicht-Bäcker einfach zuzubereiten: Den Inhalt der Backmischung in eine große Schüssel geben, mit 250 Millilitern des eigenen Lieblingsbiers verrühren, auf ein Backblech und direkt in den Ofen geben. Auch das übliche lange Kneten und die langen Ruhezeiten werden durch die Bierhefe überflüssig.

Die Backmischung besteht aus Dinkelmehl, Dinkelvollkornmehl, Röstzwiebeln, Leinsamen, Salz und ein bisschen Backpulver. Ziel der Gründerin ist es, mit der "Bierkruste" in den Handel zu kommen. Dafür benötigt sie das Netzwerk eines Löwen und 80.000 Euro. Dafür bietet sie 25 Prozent ihrer Firmenanteile an.

"Pinky"

Die "Frauenversteher" Eugen Raimkulow und André Ritterswürden möchten "den Alltag der Frauen erleichtern. Vor allem an den Tagen, an denen der Alltag besonders nervt".

Kennen sie sich mit Frauen-Problemen aus? (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Die zwei Freunde lernten sich während ihrer Bundeswehrzeit kennen. Als sie in eine Frauen-WG zogen, kamen sie jedoch mit ganz neuen Problemen in Berührung. Dazu gehörte auch, dass gerade auf öffentlichen Toiletten oder Festivals Damen-Hygieneartikel nur schlecht fachgerecht entsorgt werden können.

Mit "Pinky" haben Eugen und André einen blickdichten und geruchsneutralisierenden Handschuh entwickelt, der Frauen die Möglichkeit geben soll, Tampons oder Binden hygienisch zu entsorgen - egal, wo sie sind. Einfach einen der einzeln verpackten Einmal-Handschuhe anziehen, ihn mit dem Hygieneartikel auf links ziehen, einrollen, mit dem Klebstreifen verschließen und so auslaufsicher im nächsten Mülleimer diskret entsorgen.

Noch stehen die Gründer mit ihrem Unternehmen ganz am Anfang, aber mit der Unterstützung eines Löwen wollen sie den Markt erobern. Ihr Angebot: 30.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

"lucky loop"

"Mit uns setzen Sie aufs richtige Pferd", verspricht Gründerin Mariam Vollmar. "Wir haben eine super Technologie, mit der wir nicht nur den medizinischen Markt, sondern auch den Automobil-, den Kinderprodukt- und den Sitzmöbelmarkt erobern werden!" Denn "lucky loop" soll Schluss mit langem und ungesundem Sitzen machen.

Die Idee dazu kam der gelernten Werbetexterin auf einer Reitwanderung mit ihren Zwillingen: "Nach acht Stunden Sitzen auf dem Pferd waren meine Kinder topfit", stellte die Zweifachmutter fest. "Wenn sie ansonsten stillsitzen sollen, ist nach einer halben Stunde Schluss mit lustig."

Ralf Dümmel scheint die Vorzüge von "lucky loop" bereits zu erkennen. (Foto: TVNOW / Bernd-Michael Maurer)

Für einen gesunden Bewegungsapparat wird Reitsport in der Sportmedizin und im Reha-Bereich bereits angewandt: "Aber nicht jeder hat ein Pferd. Ich habe mich gefragt, wie ich diese Form des Sitzens mit der gleichen Wirkung in unseren Alltag übertragen kann", erklärt Mariam Vollmar. Das Ergebnis ist "lucky loop", eine Sitzfläche, die die exakten Bewegungen eines schreitenden Pferdes simuliert.

In die Technologie für den gesunden "Sitz" hat die 53-Jährige ihr gesamtes Erbe in Höhe von 1,7 Millionen Euro investiert und bereits einen Kinderbuggy und einen Therapiestuhl entwickelt. Um die Technologie in sämtliche mögliche Sitzmöbel zu verbauen, benötigt die Unternehmerin ein Investment von 650.000 Euro und bietet dafür 15 Prozent ihres Unternehmens.

"Werksta.tt"

In Deutschland landen jährlich allein 1,7 Millionen Tonnen Backwaren im Müll. Dagegen möchte er etwas tun: Justus Laufen hat in Aachen Informatik studiert, lebt derzeit in Köln und hat eine Software entwickelt, die unnötige Lebensmittelverschwendung reduzieren soll.

Justus Laufen sagt der Verschwendung von Lebensmitteln den Kampf an. (Foto: TVNOW / Frank W. Hempel)

"Das Thema Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden und auch ich habe mir persönlich die Frage gestellt, was ich eigentlich machen kann?" Seine "Werksta.tt" ist eine App, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz eine Verkaufsprognose erstellt. Unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie etwa Wetter, Schulferien oder Feiertage, soll so die Überproduktion verringert werden und der Umsatz steigen.

Mit seinem Start-up will der Gründer aber alles andere als kleine Brötchen backen. Stattdessen hat er bereits größere Pläne für die Zukunft: "Was für Bäckereien funktioniert, funktioniert auch für viele weitere Branchen", erklärt Laufen den Löwen. Er bietet 20 Prozent seiner Anteile für 120.000 Euro - steigt ein Löwe ein?

Wiederbesuch bei "aspUraclip"

Ein Wiedersehen gibt es mit "aspUraclip" aus Berlin. In der sechsten Staffel von "Die Höhle der Löwen" konnten die Gründer Wolfgang Kleiner und Vinh-Nghi Tiet die Investoren Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel für ihr Unternehmen gewinnen. Der "aspUraclip" wurde direkt erfolgreich am Markt eingeführt, rief aber gleichzeitig die Konkurrenz auf den Plan. Gründer und Investoren berichten, wie sie gemeinsam diese Hürden bewältigen und welche Zukunftspläne sie haben.

"Die Höhle der Löwen" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Sonntags um 15.10 Uhr wird die Sendung bei ntv wiederholt. Zudem ist sie jederzeit bei TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auch bei vox.de.