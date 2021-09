Gerade mal rund eineinhalb Jahre sind Jason Derulo und Jena Frumes ein Paar. In der kurzen Zeit werden sie Eltern eines Sohnes, der im Mai zur Welt kommt. Doch nun ist zwischen dem Sänger und seiner Freundin auch schon wieder alles aus.

Ihr Sohn ist noch kein halbes Jahr alt und dennoch ist ihre Beziehung nur noch ein Scherbenhaufen: Jason Derulo und seine Freundin Jena Frumes haben sich getrennt. Das gab der Musiker via Twitter bekannt.

"Jena und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen", schreibt Derulo in seinem Statement. Sie sei zwar eine wunderbare Mutter, aber nur eine Trennung würde die jeweils "besten Versionen" von ihnen beiden hervorbringen und nur so könnten sie "die besten Eltern" sein. Er bitte nun, ihre Privatspäre zu respektieren, so der 32-Jährige weiter.

Der gemeinsame Sohn des Paares war am 8. Mai zur Welt gekommen. Damals jubelte Derulo noch auf seiner Instagram-Seite: "Der glücklichste Tag in meinem Leben, als ich unseren kleinen Jungen (Jason King Derulo) nach Hause gebracht habe. Er hat so ein Glück, eine so starke, fürsorgliche Heldin als Mutter zu haben, Jena."

Im Fitness-Studio kennengelernt

Bereits während der Schwangerschaft hatte sich der Sänger mehrmals bei seinen Followern zu seiner bevorstehenden Vaterschaft zu Wort gemeldet. Dabei postete er immer wieder auch Aufnahmen, die ihn etwa dabei zeigten, wie er mit Frumes verliebt am Strand entlang schlenderte oder ihren Babybauch küsste.

2020 hatte Derulo in einem Interview bekannt gegeben, dass er Frumes kurz vor der Corona-Pandemie in einem Fitness-Studio kennengelernt habe und die beiden wenig später ein Paar geworden seien. Im Dezember sprach er zum ersten Mal öffentlich über seinen Kinderwunsch. Zu diesem Zeitpunkt war seine Freundin bereits schwanger, was die beiden aber erst im März 2021 mit der Öffentlichkeit teilten.

Derulo gelang 2009 der musikalische Durchbruch. Im vergangenen Jahr hatte er mit "Savage Love" einen weltweiten Nummer-1-Hit. Ein Markenzeichen des Sängers ist, dass er zu Beginn eines Songs stets seinen eigenen Namen singt.