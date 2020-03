"Let's Dance" geht weiter - trotz Corona-Pandemie. In der Show am Abend gibt es nun jedoch einen Ausfall: John Kelly kann nicht aufs Parkett. Schuld ist ein Krankheitsfall in der Familie, der jedoch nichts mit einer Coronavirus-Infektion zu tun hat.

Irgendwie steht die "Let's Dance"-Teilnahme von John Kelly unter einem schwierigen Stern. Schon zum Auftakt der Show am 21. Februar, die derzeit in der 13. Staffel bei RTL läuft, verspätete er sich. Der Grund war ein Auftritt, den er am selben Abend mit der Kelly Family in Rotterdam absolvierte. Aber immerhin schaffte es der Musiker dann doch noch in die Sendung.

Nun aber fällt der 53-Jährige tatsächlich komplett für eine "Let's Dance"-Ausgabe aus. Kelly werde in der vierten Live-Show am Freitagabend nicht mit von der Partie sein, teilte RTL mit. Der Grund sei ein Krankheitsfall in der Familie.

In Zeiten der Corona-Pandemie liegt natürlich sofort der Verdacht nahe, es gebe im Umfeld des Sängers einen mit dem Virus Infizierten. Doch zumindest in dieser Hinsicht kann Entwarnung gegeben werden: Die Erkrankung der Kelly nahestehenden Person habe nichts mit Corona zu tun, heißt es.

Show ohne Publikum

Dennoch rückt auch "Let's Dance" zusehends in den Fokus der Krise. So ließ sich etwa Moderatorin Victoria Swarowski auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus hin testen, nachdem sie sich für einen Termin im mittlerweile zum Risikogebiet erklärten Madrid aufgehalten hatte. Doch zur Erleichterung aller gab es auch hier Entwarnung. Der Test fiel negativ aus.

Zur Sicherheit der Moderatoren, der Jury, der Teilnehmer und des gesamten Produktionsstabs wurden schon in den vergangenen Wochen strenge Vorsichtsmaßnahmen bei "Let's Dance" ergriffen. So saßen zuletzt bereits nur noch Freunde und Angehörige der Kandidaten im Publikum. Ab Freitagabend werden die Vorkehrungen noch einmal verschärft. Jetzt findet die Show gänzlich ohne Zuschauer statt.

