Kein Glück in der Liebe: Kate Beckinsale.

Eigentlich haben Kate Beckinsale und ihr junger Freund Goody Grace nur die Corona-Zeit miteinander verbracht. Doch die gemeinsamen Stunden im Lockdown scheinen dem Paar nicht gut bekommen zu haben. So ist die Beziehung nach noch nicht mal einem Jahr schon wieder passé.

Schluss, aus, vorbei: Nach nur neun Monaten Beziehung hat sich Kate Beckinsale bereits wieder von ihrem Toyboy-Freund Goody Grace getrennt. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung "The Sun".

Rund neun Monate an Beckinsales Seite: Goody Grace. (Foto: imago/MediaPunch)

Erst im Januar waren die beiden zusammengekommen. Der Kanadier zog im März in das Haus der Schauspielerin in Los Angeles ein, wo die beiden gemeinsam den Corona-Lockdown verbrachten. Die intensiven Stunden zu zweit haben dem Paar jedoch offenbar nicht allzu gut bekommen. Und so ist die Beziehung nur sechs Monate später gescheitert.

Inzwischen folgen sich die 47-jährige Beckinsale und der 24 Jahre jüngere Musiker auch nicht länger gegenseitig auf Instagram. Goody Grace ist zudem mittlerweile wieder in seine kanadische Heimat zurückgekehrt, wie aktuelle Instagram-Storys zeigen.

Seit November geschieden

Auf dem Account des 23-Jährigen existiert allerdings weiterhin ein Video mit der Ex aus dem Juli. "Alles Gute zum Geburtstag, Kate Beckinsale, ich liebe dich", hatte er es seinerzeit kommentiert. Die Schauspielerin löschte dagegen Fotos, die sie im Juni zum Geburtstag ihres Freundes geteilt hatte.

Erst im November 2019 wurde die Scheidung Beckinsales von ihrem Ex-Mann Len Wiseman rechtskräftig. Das Paar hatte bereits 2015 die Trennung bekannt gegeben, Wiseman reichte im Oktober 2016 nach zwölf Jahren Ehe die Scheidung ein. In der Zwischenzeit sorgte Beckinsale mit einer weiteren Beziehung für Schlagzeilen: Im Frühjahr 2019 war sie einige Monate lang mit dem 26-jährigen US-Komiker Pete Davidson liiert.

Kate Beckinsale ist Kinogängern nicht zuletzt durch ihre Rolle als Vampirin Selene in der Fantasy-Reihe "Underworld" (2003 bis 2016) bekannt. Aber auch in Streifen wie "Pearl Harbor" (2001), "Aviator" (2004) oder dem "Total Recall"-Remake von 2012 wirkte sie mit.