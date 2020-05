Im Juli wird Kate Beckinsale 47 Jahre alt. Dass sie noch immer einen fantastischen Körper hat, zeigt die Schauspielerin jetzt auf dem Cover eines britischen Magazins. Davon begeistert zu sein scheint auch ihr 22-jähriger Lover Goody Grace.

Kate Beckinsale hat kein Problem damit, sich im Bikini zu zeigen. Schon gar nicht mit fast 47 Jahren. Dazu gibt es auch keinen Grund, wie sie jetzt mal wieder auf dem Cover der britischen Ausgabe des Magazins "Women's Health" belegt. Die Schauspielerin ziert die Frontseite des Lifestylemagazins in diesem Jahr bereits zum dritten Mal, allerdings trägt sie auf der Juni-Ausgabe deutlich weniger Kleidung als zuvor.

Anfang des Jahres posierte sie für die US-Ausgabe im weißen Bikini-Höschen und mit einem bauchfreien Longsleeve, ganz ähnlich der osteuropäischen Variante im März. Auf dem Cover der UK-Edition sieht man sie jetzt nur im Bikini.

Dazu schreibt sie selbst auf ihrem Instagram-Account: "Ich bin so glücklich, auf dem Cover von 'Women's Health UK' zu sein. Aber ihr sollt wissen, dass wir das Shooting hatten, als es noch keine Pandemie gab und als es noch nicht komisch war, über einen Berg zu schlendern, während man über seine Gesundheit und Po-Übungen spricht."

Neuer Freund ist 22

Ihr gutes Aussehen und ihr Humor, die ihre Follower in den Kommentaren feiern, gehen natürlich auch im realen Leben nicht an der Männerwelt unbemerkt vorbei. Und so datet die 46-Jährige aktuell den erst 22 Jahre alten Musiker Goody Grace. Er soll sogar schon bei Beckinsale eingezogen sein, wie US-Medien berichten.

Ein Insider sagte der Zeitschrift "People": "Kate genießt seine Gesellschaft. Sie findet ihn sehr reif, klug und kreativ. Er unterhält sie mit Musik, sie kochen und schauen Filme an. Sie hält ihn für den perfekten Quarantäne-Freund."

Erstmals wurden die zwei Anfang letzten Monats beim Wandern in Los Angeles zusammen gesehen. Ein Beobachter verriet dem Magazin: "Sie ist seit Anfang des Jahres mit ihm zusammen. Sie haben Spaß und Kate scheint glücklich zu sein. Sein Alter ist für sie kein Thema. Es ist nur eine Zahl."

Schon davor hatte Beckinsale seit ihren Scheidungen von Michael Sheen, mit dem sie eine 21-jährige Tochter hat, und Len Wiseman schon Beziehungen mit jüngeren Männern. Zuletzt war sie mit dem 26-jährigen "Saturday Night Live"-Star Pete Davidson und dem 24 Jahre alten Comedian Matt Rife liiert.