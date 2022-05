Seit vier Monaten sind Jenny Elvers und Mark Terenzi ein Paar und wirken stets schwer verliebt. Nun sollen die zwei allerdings schon in ihrer ersten Krise stecken, denn Elvers feiert ihren 50. Geburtstag ohne ihren Freund. Terenzi schwärmt derweil in den sozialen Medien von der "tollsten Frau".

Reality-TV-Fans können aktuell beobachten, wie sich Jenny Elvers und Mark Terenzi Anfang des Jahres in Thailand näher kommen. Beide waren Kandidaten der Sat.1-Show "Club der guten Laune", und obwohl sie sich schon seit 2016 kennen, verliebten sie sich erst in der Show ineinander. Seither sind sie ein Paar, doch soll es laut "Bild"-Zeitung gerade nicht so gut laufen.

Ein Hinweis darauf ist wohl der Umstand, dass Jenny Elvers ihren heutigen 50. Geburtstag ohne ihren neuen Liebsten feiert, während dieser auf Mallorca weilt und Auftritte im dortigen "Megapark" bestreitet. Es sei ihre Entscheidung gewesen, wie das Blatt weiter schreibt. Elvers soll sich schon vergangene Woche von Terenzi getrennt haben. Eigentlich hätte sie ihn nach Mallorca begleiten sollen, waren dort doch Dreharbeiten für eine Doku-Soap über ihre Liebe geplant.

Weiter wird eine Freundin zitiert, die erklärt, die Beziehung der beiden funktioniere nicht im Alltag. Dass Elvers ihren Geburtstag nun mit ihrem Sohn sowie weiteren Familienmitglieder feiert statt mit Terenzi, soll ein wenig Abstand zwischen den beiden schaffen. Danach wolle Jenny Elvers "auf ihr Herz hören" und schauen, ob es für sie und den Musiker doch noch eine Chance gibt.

"Du bist einmalig"

Mark Terenzi scheint jedoch überzeugt davon, dass es mit ihm und Elvers weitergeht. In der Story auf seinem Instagram-Account gratuliert der 43-Jährige seiner Freundin ganz öffentlich. Dabei richtet er seine Glückwünsche "an die tollste Frau" und fügt dem Ganzen ein Herz hinzu. "Du bist einmalig. Und du bringst mich zum Lächeln. Und das bedeutet alles", schreibt er außerdem.

Im Interview mit dem Magazin "Gala" sprach Jenny Elvers erst kürzlich über den nächsten Schritt und verkündete, mit Terenzi zusammenziehen zu wollen. "Marc wohnt aktuell in einem Hotel in Berlin in der Nähe vom Ku'damm. Deshalb bin ich gerade die meiste Zeit bei Marc. Aber mal gucken, was die Zeit so bringt. Wir machen in der Tat gerade Pläne", sagte sie dort.

Jenny Elvers, die mit ihrem Ex Alex Jolig den 21-jährigen Sohn Paul hat, startete ihre Karriere als Schauspielerin und Moderatorin in den 1990er-Jahren und war auch immer wieder in Reality-TV-Formaten wie "Promi Big Brother" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen. Im September 2018 veröffentlichte sie ihre Autobiografie "Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz". Etwas, das sie mit Mark Terenzi verbindet, denn auch er war eine Weile dem Alkohol sehr zugetan, lebt inzwischen aber eigener Aussage nach trocken.