"Ich will es einfach tun" Kristen Stewart legt den Heiratsturbo ein

Ihre Beziehung mit Kollege Robert Pattinson liegt schon ein paar Jahre zurück. Seither hatte Kristen Stewart wechselnde Partner - und Partnerinnen. Mit Dylan Meyer scheint sie nun die Frau ihrer Träume getroffen zu haben. Jedenfalls sollen schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Lange möchte Kristen Stewart mit dem Jawort offenbar nicht mehr warten. In der "The Late Show" mit Stephen Colbert hat die Schauspielerin über die Hochzeitspläne mit ihrer Verlobten Dylan Meyer gesprochen und zugegeben, dass sie diesbezüglich eher "unzeremoniell" sei.

"Ich denke, wir könnten es einfach dieses Wochenende machen oder so ... und dann danach einfach mit allen herumhängen", sagt Stewart. Sie sei eine spontane Person und habe große Probleme damit, sich auf einen Termin festzulegen. "Ich will es einfach tun. Ich bin keine große Planerin", so die Schauspielerin.

Kristen Stewart und ihre Freundin Dylan Meyer hatten im November 2021 ihre Verlobung bekannt gegeben. "Wir heiraten, wir werden es wirklich tun", erklärte die Schauspielerin in der "The Howard Stern Show" des US-Radiosenders Sirius XM. Sie habe sich einen Antrag von ihrer Freundin gewünscht, was sie ihr "sehr deutlich gemacht" habe, erklärte Stewart.

Von "Twilight" zu "Spencer"

Stewart und Meyer wurden erstmals im August 2019 zusammen in der Öffentlichkeit gesichtet. Zuvor war die 31-Jährige unter anderem mehrere Jahre mit ihrem "Twilight"-Co-Star Robert Pattinson zusammen. Auch mit dem Model Stella Maxwell war sie liiert.

Ihre Rolle als Bella Swan in der auf Romanen von Stephenie Meyer basierenden "Twilight"-Reihe verschaffte Stewart ab 2008 den Durchbruch. Dass sie sich nicht nur auf der Leinwand, sondern auch hinter den Kulissen in Pattinson verliebte, befeuerte ihren Aufstieg zum Teenie-Idol.

Inzwischen hat sich die US-Amerikanerin von ihrem einstigen Image gelöst. Zuletzt sah man sie unter anderem in der Rolle der britischen Prinzessin Diana in dem Kinofilm "Spencer".