"Twilight"-Star ist verlobt Kristen Stewart will Freundin heiraten

Einst bildete sie mit ihrem Schauspiel-Kollegen Robert Pattinson ein Traumpaar, in den "Twilight"-Filmen wie im echten Leben. Doch mittlerweile hat Kristen Stewart auch andere Liebeserfahrungen gesammelt - mit Männern wie mit Frauen. Nun will sie ihrer Freundin Dylan Meyer das Jawort geben.

Kristen Stewart wird ihre derzeitige Freundin Dylan Meyer heiraten. Das verriet die Schauspielerin in der Radiosendung von Kultmoderator Howard Stern, wie unter anderem das US-Magazin "People" meldet. Der Antrag kam demnach von der Verlobten Stewarts.

"Wir heiraten, wir werden es wirklich tun", sagte Stewart den Berichten zufolge. "Ich wollte, dass sie mir einen Antrag macht, also habe ich, denke ich, sehr deutlich gemacht, was ich wollte - und sie hat den Nagel auf den Kopf getroffen", führte Stewart aus. Der Antrag sei "wirklich süß" gewesen.

Vor rund zwei Jahren hatte Stewart ebenfalls bereits mit Howard Stern darüber gesprochen, dass sie Meyer heiraten wolle. Sie sei sehr verliebt, erklärte die heute 31-Jährige damals und fügte an, sie könne es kaum erwarten, um die Hand ihrer Freundin anzuhalten.

Auf Männer folgten Frauen

Die 1990 geborene Stewart begann ihre Schauspielkarriere bereits im Kindesalter, unter anderem mit einer Hauptrolle im Thriller "Panic Room" an der Seite von Jodie Foster 2002. Zum weltweiten Teenie-Idol avancierte sie ab 2008 durch ihre Rolle der Bella Swan, die sich in den "Twilight"-Filmen in den von Robert Pattinson dargestellten Vampir Edward Cullen verliebt. Doch nicht nur auf der Leinwand kamen die beiden zusammen - auch privat waren sie rund vier Jahre lang liiert.

Der schöne Schein vom Hollywood-Traumpaar erlosch jedoch, als Stewart 2012 eine Affäre mit dem verheirateten Regisseur Rupert Sanders einräumen musste. In den folgenden Jahren ging die Schauspielerin wiederholt Beziehungen mit Frauen ein, darunter ihre einstige Assistentin Alicia Cargile, das Model Stella Maxwell und Musikerin St. Vincent. 2017 bekannte sich Stewart öffentlich zu ihrer Bisexualität. Mit der Drehbuchautorin Dylan Meyer wurde sie erstmals im August 2019 in der Öffentlichkeit gesichtet.