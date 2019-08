Auch wenn manch einer es immer noch nicht wahrhaben will und kann, bleibt es tatsächlich dabei: Miley Cyrus und Liam Hemsworth sind getrennt. Das bestätigt nun auch der Schauspieler nochmal persönlich - mit dürren Worten in Richtung seiner Ex und der informationsbegierigen Medien.

Die Trennung von Miley Cyrus und Liam Hemsworth nach nur rund neun Monaten Ehe hat die Fans der beiden Stars eiskalt erwischt. Erstmals seit am vergangenen Wochenende Berichte über das Liebesaus die Runde machten, hat sich nun der Australier zu Wort gemeldet.

Via Instagram bestätigte Hemsworth noch einmal, dass er und Cyrus sich tatsächlich getrennt haben. In Richtung seiner Verflossenen fügt der 29-Jährige an: "Ich wünsche ihr Gesundheit und Glück auf ihrem weiteren Weg."

Zugleich nutzte der "Die Tribute von Panem"-Darsteller den Post, um zu erklären, dass er sich nicht weiter zu dem Thema äußern werde: "Dies ist eine private Angelegenheit, und ich habe keinerlei Kommentare dazu gegenüber irgendwelchen Journalisten oder Publikationen abgegeben und werde dies auch nicht tun. Alle mir zugeschriebenen Zitate, die veröffentlicht wurden, sind falsch."

Eine On-Off-Liebe

Zuvor hatte die australische "Daily Mail" berichtet, Hemsworth habe ihr gegenüber ein Statement abgegeben. Unter anderem wurde der Schauspieler mit den Worten "Ihr wisst nicht, wie es ist" zitiert.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth waren erstmals ab Spätsommer 2009 ein Paar. Verlobt waren sie von Mai 2012 bis September 2013, dann folgte eine erste Trennung. Anfang Januar 2016 wurde bestätigt, dass sie erneut zusammen seien und sich auch wieder verlobt hätten. Im Dezember 2018 gaben sie sich im engsten Kreis das Jawort.

Ein Sprecher der Sängerin sagte in einem Statement für das US-Magazin "People" über die Trennung: "Sie haben sich während der Beziehung ständig, sowohl als Partner als auch als Menschen, weiterentwickelt und verändert und haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn sie sich auf sich selbst und ihre Karrieren konzentrieren."