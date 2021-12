Girlgroup am Ende? Little Mix gehen getrennte Wege

Es war emotional: Little Mix in der "The Graham Norton Show".

Ja, es gibt sie noch, die Girlgroups, die auf den Spuren der Spice Girls wandeln. Eine davon ist Little Mix, die 2011 aus der britischen Castingshow "The X Factor" hervorging. Oder muss man nun "war" sagen? Zehn Jahre nach ihrer Gründung liegt die Band bald auf Eis.

Ein Glück, dass es die Spice Girls wieder gibt, wenn auch ohne "Posh Spice" Victoria Beckham. Denn ansonsten zieht sich der Girlgroup-Himmel immer mehr zu.

Bereits 2018 verkündeten die US-Amerikanerinnen von Fifth Harmony, zumindest vorerst getrennte Wege zu gehen. Nachdem Bandmitglied Camila Cabello schon zwei Jahre zuvor ausgestiegen war, war das auch durchaus konsequent. Nicht nur, weil Cabello mit ihrer glamourösen Solokarriere den Erfolg ihrer Ex-Gruppe in den Schatten stellte. Sondern auch, da der Name Fifth Harmony zum verbliebenen Quartett so gar nicht mehr passen wollte.

Fifth Harmony waren 2012 in der US-Ausgabe von "The X Factor" gecastet worden. Aus dem britischen Pendant der Sendung ging indes bereits im Vorjahr ebenfalls eine Girlgroup hervor: Little Mix. Und das ist nicht die einzige Parallele, die es zwischen den beiden Formationen gibt.

Mit Jessica "Jesy" Louise Nelson, die aus gesundheitlichen Gründen ausschied, haben schließlich auch Little Mix 2020 ein Mitglied verloren. Und sogar die jetzige Verkündung der Band, ihre gemeinsamen Aktivitäten erst einmal ruhen zu lassen, ähnelt der Erklärung von Fifth Harmony vor drei Jahren. Auch Little Mix sprechen vorsichtshalber nur von einer "Pause", ohne das böse Wort "Trennung" in den Mund zu nehmen.

"Gekommen, um zu bleiben"

"Wir wollen euch darüber informieren, dass wir nach der 'Confetti Tour' im nächsten Jahr mit Little Mix pausieren werden. Es waren zehn großartige Jahre, ein wundervolles Nonstop-Abenteuer und wir haben das Gefühl, es ist die richtige Zeit für eine Pause, um uns wieder aufzuladen und an einigen anderen Projekten zu arbeiten", heißt es in der Mitteilung, die Little Mix etwa auf Instagram veröffentlichten.

"Wir lösen uns nicht auf - Little Mix sind gekommen, um zu bleiben", versprechen die Sängerinnen Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards zudem hoch und heilig ihren Fans. "Wir sind Schwestern und werden einander und euch, die Fans, immer in unserem Leben haben", heißt es weiter.

Nur kurze Zeit nach dieser Ankündigung trat das Trio am Donnerstagabend in der britischen TV-Sendung "The Graham Norton Show" auf. Die Sängerinnen umarmten sich demonstrativ auf der Bühne. Auch Tränen flossen.

Gibt es also doch noch die Chance auf ein Comeback? Sag niemals nie. Doch aus Erfahrung wissen wir: Bis dahin können viele Jahre ins Land ziehen. Oder mitunter - man denke nur an ABBA - schon auch mal Jahrzehnte.