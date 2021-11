Erst vor wenigen Tagen verkünden Camila Cabello und Shawn Mendes ihre Trennung. Das Warum verraten sie allerdings nicht. Nun spricht die Sängerin erstmals über die Gründe. Demnach spielten die Angstzustände der 24-Jährigen eine große Rolle.

Sängerin Camila Cabello spricht erstmals über die Gründe für ihre Trennung von Shawn Mendes. Erst vor wenigen Tagen hat das ehemalige Liebespaar verkündet, fortan getrennte Wege zu gehen. Zwei Jahre waren Cabello und Mendes ein Paar. Nun gibt die 24-Jährige in der App "Time to Walk" auf Apple Fitness+ zu, dass es vor allem ihre mentalen Probleme waren, die der Beziehung schadeten.

Demnach hat die Sängerin ihr enormes Arbeitspensum schon lange belastet. "Seit ich 15 bin, habe ich nonstop gearbeitet", zitiert sie die US-Klatschseite "Hollywoodlife". Sie sei nie zu Hause gewesen und habe nicht einmal Zeit gehabt, an ihren psychischen Problemen zu arbeiten. Denn Cabello litt nach eigenen Angaben unter Angstzuständen.

"Ich fühlte mich, als würde ich mit einem gebrochenen Bein einen Marathon laufen", erzählt sie über ihren enormen Stress. "Ich habe weitergemacht, aber es war extrem hart. Und ich wünschte, ich hätte einfach gesagt: 'Lasst mich kurz aufhören, mir einen schönen Gips für mein gebrochenes Bein besorgen und etwas Physiotherapie machen'. Aber das habe ich nicht getan." Am Ende war es die Pandemie, die der Sängerin eine Pause verschaffte.

"Fühlte mich so ängstlich"

Allerdings kam dieser plötzliche Umschwung zu schnell für die psychisch angeschlagene Cabello. "Plötzlich war das, was mich ablenkte, meine Arbeit und die Dreharbeiten, nicht mehr da." Ihre Ängste und Gedanken haben sie schließlich überwältigt, was ihre Beziehung zu Mendes sehr belastete. "Ich fühlte mich so ängstlich, lähmend ängstlich", beschreibt es die Sängerin selbst.

Die Trennungsnachricht auf Instagram. (Foto: Instagram / camila_cabello)

Die 24-Jährige kam wieder auf die Beine, indem sie um Hilfe bat. "Ich habe viele verschiedene Dinge ausprobiert, verschiedene Arten von Therapien, Meditation, Sport, eine andere Ernährungsweise", erklärt sie. Zudem hat sich ihre Zeiteinteilung verändert - für mehr Ausgewogenheit und mehr Zeit für Freunde. Ihre Liebesbeziehung zu Shawn Mendes konnte das allerdings nicht mehr retten.

Im Sommer 2019 hatten der heute 23-jährige Mendes und die ein Jahr ältere Cabello ihre Beziehung öffentlich gemacht. Zuvor waren die beiden bereits einige Jahre befreundet. Anfang Juli feierten sie noch das zweijährige Jubiläum ihrer Liebe.