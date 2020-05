Die Ehe von Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy ist am Ende. Doch in diesen Tagen erschwert die Corona-Krise auch Trennungen. Bis jetzt. Inzwischen nehmen die Gerichte in New York wieder neue Scheidungsanträge an. Da lässt sich die 33-Jährige nicht lange bitten.

Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy sind bald geschiedene Leute. Die Zwillingsschwester von Ashley Olsen habe nun offiziell bei einem Gericht in New York die Scheidung eingereicht, berichtet das US-Portal "Page Six". Wegen der Coronavirus-Pandemie war dies zuvor nicht möglich gewesen.

Olsen hatte den Antrag auf Scheidung angeblich bereits Anfang Mai gestellt. Vor dem Hintergrund der Corona-Krise wurde dieser allerdings nicht angenommen und bearbeitet, da es sich um keinen Notfall handelte. Ein Notstandsbeschluss sei daraufhin zwar beantragt, aber abgelehnt worden, hieß es. Seit diesem Montag soll es allerdings wieder möglich sein, Anträge elektronisch einzureichen - und Olsen hat die Chance offenbar unmittelbar genutzt.

Kinderwunsch als Trennungsgrund?

Es soll mehrere Gründe für das Ehe-Aus geben. Ein angeblicher Insider verriet dem US-Magazin "People", die Ehe sei vorwiegend daran gescheitert, dass sich Olsen gemeinsame Kinder gewünscht habe - und er nicht. "Vor ein paar Jahren hatte ein Baby für sie keine Priorität. Das hat sich geändert", wird der anonyme Informant zitiert. Und weiter: "Olivier hat zwei erwachsene Kinder und möchte keine weiteren haben. (...) Mary-Kate dachte, dass er in dieser Angelegenheit nachgeben werde, aber das hat er nicht." Sarkozys Kinder stammen aus einer vorangegangenen Ehe.

Olsen und der 17 Jahre ältere Sarkozy, der Halbbruder des ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, waren seit 2012 liiert. Drei Jahre darauf läuteten in New York die Hochzeitsglocken.

Mary-Kate Olsen wurde gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester in den 80er-Jahren bekannt. Als Kinderstars wirkten sie in der US-Sitcom "Full House" mit. Es folgten weitere Auftritte in Film- und Fernsehproduktionen. Inzwischen haben sich beide von der Schauspielerei abgewandt und konzentrieren sich auf eine Tätigkeit im Modebereich.