Das ging dann aber doch schnell. Während der Rosenkrieg mit ihrem Ex Mike Blümer nach wie vor heftig tobt, hat sich die ehemalige Dschungelkönigin Melanie Müller bereits einen neuen Mann geangelt. Um wen es sich handelt, behält sie aber für sich.

Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller ist wieder vergeben. "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben", bestätigt sie im Interview mit RTL. Sie nennt keinen Namen, spricht nicht von Gefühlen, Zukunftsplänen und dergleichen, sagt aber: "Das ist genau das Richtige gerade." Lachend schiebt die 33-Jährige hinterher: "Er ist auf Probezeit."

Ein Foto des Mannes zeigt sie auch auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen sind die beiden zwar Arm in Arm, doch er versteckt sein Gesicht hinter ihrem Kopf, sodass er nicht zu erkennen ist. Müller kommentiert das Foto lediglich mit einem schwarzen Herz. Ihr Neuer wolle sich vorerst nicht in der Öffentlichkeit zeigen, sagte sie dazu im RTL-Gespräch.

Melanie Müller ist seit 2014 mit Mike Blümer verheiratet. Die beiden haben eine Tochter (geboren 2017) und einen Sohn (2019). Im vergangenen Jahr wurde öffentlich, dass die beiden eine heftige Ehekrise durchleben. Als Müller im Sommer an der Reality-TV-Show "Promi Big Brother" teilnahm, konnten die Zuschauer und Zuschauerinnen dies live und in Farbe mitverfolgen.

Angriff auf Mike Blümer

Das Fass zum Überlaufen brachten dann im November Fotos, die die Sängerin an der Seite eines anderen Mannes zeigten, während Blümer in der Karibik Urlaub machte. In der Folge kam es endgültig zum Bruch. Videos zeigen, wie Müller an Silvester ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft schoss.

Die jüngste Eskalation ereignete sich vergangene Woche. Auf Fotos war Blümer mit blutüberströmtem Gesicht zu sehen. Ein Zeuge behauptete, "Rocker-Freunde" von Müller hätten ihm eine Abreibung verpasst. Müller hingegen bestreitet, mit dem Angriff auf ihren Noch-Ehemann etwas zu tun zu haben.