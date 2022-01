Sieben Jahre ist Melanie Müller mit Mike Blümer verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Doch nach der Trennung macht die Ex-Dschungelkönigin nun Tabula rasa. Sogar der Ehering muss dran glauben - ihn schießt sie an Silvester in die Luft.

Sie müssen sich mal geliebt haben. Sonst wären sie 2014 sicher nicht den Bund der Ehe eingegangen. Sonst hätten sie 2017 nicht eine gemeinsame Tochter und 2019 auch noch einen Sohn bekommen. Und sonst wären sie in der Vergangenheit auch nicht in voller Eintracht zusammen vor so manche Fernsehkamera getreten.

Doch das Glück von Melanie Müller und Mike Blümer ist zerbrochen. Das wissen wir spätestens seit Ende November. Da waren Fotos aufgetaucht, die die ehemalige Dschungelkönigin und Ballermann-Sängerin an der Seite eines anderen Mannes in Berlin zeigten, während ihr Noch-Gatte die schon zuvor schwelende Beziehungskrise in einem Karibik-Urlaub zu verarbeiten suchte.

Eine Affäre mit dem Mann auf den Fotos, bei dem es sich tatsächlich um einen alten gemeinsamen Freund handelte, bestritt Müller zwar im Nachhinein - es sei "nicht über das Kuscheln hinaus" gegangen. Die Ehe war damit aber dennoch endgültig komplett im Eimer.

Auf Nimmerwiedersehen

"Ich will nicht zurück", machte die 33-Jährige erst vor wenigen Tagen unmissverständlich klar und bestätigte, dass ihre Scheidung von Blümer bereits eingeleitet sei. Wirklich unglücklich wirkt Müller über das Ehe-Aus nicht. So sah man sie zuletzt unter anderem auch allem Anschein nach gut gelaunt auf einem Weihnachtsmarkt. "Genieße das Leben so, wie es dir gefällt", schrieb sie zu Fotos davon, die sie auf ihrer Instagram-Seite postete.

Pünktlich zum Jahreswechsel ist Müller jedoch nun noch einmal einen Schritt weitergegangen - indem sie ihren Ex-Mann sozusagen sinnbildlich zum Mond geschossen hat. Der "Bild"-Zeitung liegen Aufnahmen vor, die zeigen, wie die ehemalige Porno-Darstellerin ihren Ehering mit einer Silvester-Rakete auf Nimmerwiedersehen in die Luft schießt. Ein Freund Müllers soll das Ereignis auf dem Fichtelberg bei Oberwiesenthal in Sachsen gefilmt haben.

Mit Tränen auf den Knien

Bei der Aktion hatte Müller dann aber wohl doch mit gemischten Gefühlen zu kämpfen. Sie sei in die Knie gesackt und habe die ganze Zeit geweint, schildert die "Bild"-Zeitung den Inhalt der Aufnahmen. Auch ein Statement holte das Blatt von der Sängerin ein. "Vielleicht findet den Ring ja jemand, der glücklicher damit wird", lautete demnach Müllers Kommentar.

Müller und Blümer sollen sich die Ringe seinerzeit in Las Vegas ausgesucht haben, wo sie nach sieben Jahren Beziehung dann auch heirateten. Einer von Müllers Vorsätzen für das neue Jahr scheint allerdings zu sein, definitiv nicht mehr zurück, sondern nur noch nach vorne zu blicken. Auftritte am Ballermann dürften ihr dabei auch künftig noch vorschweben. Ihre Ehe samt Ring hat sie indes nun ein für alle Mal weggeballert.