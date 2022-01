Was ihr Ring wert war, weiß sie nicht mehr so genau: Melanie Müller.

Wer suchet, der findet. Und so könnte der Fichtelberg in Sachsen bald zum Mekka von Schatzsuchern werden. Hier hat Melanie Müller schließlich ihren Ehering mit einer Silvesterakete in die Luft geschossen. Sie selbst will ihn nicht zurück, aber andere hätten Interesse.

Gekauft hat sie ihn seinerzeit in Las Vegas. Daran erinnert sich Melanie Müller noch. Wie viel er gekostet hat, hat sie laut "Bild"-Zeitung allerdings vergessen. Doch welche Rolle spielt schon der materielle Wert eines Eherings? Viel wichtiger ist doch seine emotionale Bedeutung.

Und so wird nun zum großen Halili geblasen, um das gute Stück wiederzufinden. Zur Erinnerung: Müller ballerte den Ring mitsamt einer Feuerwerksrakete am Silvesterabend auf dem Fichtelberg bei Oberwiesenthal in Sachsen in die Luft.

Für die 33-Jährige sollte das wohl ein symbolischer Schlussstrich unter ihre Ehe mit Mike Blümer sein. Mit ihm war die Ex-Porno-Darstellerin, Ballermann-Sängerin und ehemalige Dschungelkönigin seit 2014 verheiratet. Doch nachdem es in der Beziehung im Lauf des vergangenen Jahres bereits in aller Öffentlichkeit gekriselt hatte, kam es Ende November endgültig zum Bruch.

Alles für das Tierheim

Zuvor waren Bilder aufgetaucht, die Müller händchenhaltend an der Seite eines anderen Mannes in Berlin zeigten, während ihr Noch-Ehemann in der Karibik weilte. Müller bestritt zwar eine Affäre mit ihrem Begleiter in der Hauptstadt, bei dem es sich um einen ehemals gemeinsamen Freund von ihr und Blümer handelte. Doch die Ehe war daraufhin definitiv im Eimer.

Hält bei Müller nun also die große Reue Einzug? Mitnichten. Sie wolle ihren Ehering auf keinen Fall wieder zurück, weiß die "Bild"-Zeitung. Vielmehr sei es mit Doreen Hauke und Jochen Nöske das Betreiber-Paar der "Fichtelberghütte", das nun einen satten Finderlohn von 1000 Euro ausgelobt habe. Vor dieser Hütte hatte die Rakete am Silvesterabend in südöstlicher Richtung abgehoben.

"Bei uns haben sich danach viele Fans von Melli gemeldet, auch Schatzsucher mit Metalldetektoren. Alle wollen den Ring finden", wird Nöske zitiert. An dem Schmuck bereichern wollten sich er und seine Frau allerdings nicht. "Wir versteigern ihn, der Erlös geht ans Tierheim", beteuert er. Bleibt zu hoffen, dass Müller und Blümer ihre Ringe damals in Las Vegas nicht aus einem Kaugummi-Automaten gezogen haben.