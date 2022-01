Melanie Müllers Ex wird blutig geschlagen

Melanie Müllers Noch-Ehemann ist blutüberströmt. Er wurde zusammengeschlagen. Doch wer steckt dahinter? Er selbst hält sich bedeckt, während ein angeblicher Zeuge mit dem Finger auf die Ex deutet. Müller wiederum bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben.

Seit acht Jahren sind sie verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Doch dass die Trennung von Melanie Müller und Mike Blümer außerordentlich schmutzig werden würde, konnte man in den vergangenen Wochen bereits erahnen. Fotos, die sie an der Seite eines anderen Mannes zeigten, gehörten ebenso schon dazu wie Aufnahmen, die zeigten, wie sie ihrem an einer Silvesterrakete befestigten Ehering auf Nimmerwiedersehen sagt.

Doch wird es nun womöglich gar gewalttätig? Eines vorneweg: Dafür, dass Müller mit dieser Tat etwas zu tun hat, gibt es keinerlei Beweise. Lediglich eine Zeugenaussage, die die "Bild"-Zeitung zitiert, scheint sie zu belasten.

Von fünf Männern angegriffen

Was ist geschehen? Dem Blatt wurde ein Foto zugespielt, das Blümer mit blutüberströmtem Gesicht zeigt. Das Bild liegt auch RTL vor. Der 56-Jährige soll eine Platzwunde im Gesicht haben. Dem von der Zeitung zitierten Zeugen zufolge erlitt er die Verletzungen, nachdem er zu seiner Ex gefahren war, um ihr die beiden gemeinsamen Kinder zu bringen.

"Anschließend wurde Mike von fünf Männern gestellt und angegriffen, einer gab ihm eine Kopfnuss. Man sagt ihm, er solle Melanie und die Kinder in Ruhe lassen. Anschließend nimmt man ihm auch noch die Autoschlüssel ab", wird der namentlich nicht genannte Beobachter zitiert.

Blümer sei im Krankenhaus behandelt worden. "In Leipzig hat Melanie danach verbreitet, dass Mike eine Abreibung bekommen hat", so der angebliche Zeuge weiter. Hinter dem Angriff stünden demnach "Rocker-Freunde" der Ballermann-Sängerin und einstigen Dschungelkönigin, die sich anschließend im Auto aus dem Staub gemacht hätten.

Verletzungen selbst zugefügt?

Müller weist dies im "Bild"-Interview kategorisch zurück. "Mein Ex hat offenbar viele Schulden bei Leuten, die keinen Spaß verstehen", lautet stattdessen ihre Erklärung. Die Männer hätten von ihr Geld gewollt, "weil Mike nicht gezahlt hat". Schließlich hätten sie den Mercedes mitnehmen wollen, den ihr Ex gefahren sei, aber der "eigentlich mir gehört", so Müller.

Zugleich geht die 33-Jährige in die Gegenoffensive. Blümer wolle ihr die Kinder wegnehmen und sie "zerstören". Den Angriff selbst habe sie nicht mitbekommen, erklärt sie und äußert einen heftigen Verdacht: "Vielleicht hat er sich die Verletzungen selbst zugefügt."

Anzeige erstattet

Blümer selbst äußerte sich im Gespräch mit der Zeitung zurückhaltend. "Ich möchte nicht Teil dieser Dreckschlacht sein, um unsere Kinder zu schützen. Deshalb werde ich mich zu den wirren Sachverhalten nicht äußern", wird er zitiert.

In jedem Fall habe er Anzeige wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls erstattet, heißt es. Die Polizei bestätigte, dass sie Ermittlungen aufgenommen hat.