Da hat Micaela Schäfer aber alle mal reingelegt. Auch ntv.de. Denn siehe da: Das mit ihrem angeblichen Slip-Tattoo war dann doch alles nur ein Fake im Dienste einer Online-Show. Wer es Schäfer schon gleichtun wollte, kann den Termin beim Tätowierer also getrost wieder absagen.

"Ihr wisst ja: Ich bin ein bisschen Banane", erklärte Micaela Schäfer im Ursprungs-Clip. Aber so Banane dann doch eben nicht. Der Slip, den sie sich angeblich tätowiert hat, ist Fake. Aber der Reihe nach.

Alles nur ein Fake! (Foto: Instagram / micaela.schaefer.official)

In einer Instagram-Story hatte die 37-Jährige uns und ihre Follower mit einer vermeintlich tollen Nachricht beglückt. "Ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Klamotten. Ihr wisst ja, dass ich so was hasse wie die Pest", sagte sie da. Vor allem das Tragen von Slips gehe ihr gehörig auf den Zeiger. "Überall sieht man immer irgendwelche Abdrücke. Sie zwicken. Ich finde sie einfach so was von überflüssig." Deshalb habe sie sich nun für die ultimative Lösung entschieden: "Ich habe mir tatsächlich einen Slip tätowieren lassen."

Zum Beweis ließ Schäfer das angebliche Körperkunstwerk unter ihrem Kleid hervorblitzen. Wie im Falle von echten Tattoos, die frisch gestochen sind, war es zum Schutz mit einer Plastikfolie bedeckt. Auch die Haut darum herum wirkte leicht gerötet.

Wirklich so "bedeppert?"

Doch viele haben es vermutlich schon geahnt: Schäfer hat allen mit der Nachricht nur einen Streich gespielt. Dies klärte sie inzwischen in einer weiteren Instagram-Story auf. Zu sehen ist darin auch Aaron Troschke, der ehemalige "Wer wird Millionär?"-Teilnehmer, der inzwischen eine erfolgreiche Karriere als Youtuber, Reality-TV-Teilnehmer und Moderator eingeschlagen hat.

Troschke ist das Aushängeschild der Streiche-Show "Shame Game" beim Streamingdienst "Joyn". Für ihn stieg nun Schäfer mit ihrer Tattoo-Flunkerei in die Bütt. "Wahrscheinlich habt ihr euch gefragt: 'Ist die wirklich so bedeppert und hat sich einen String tätowieren lassen?' Natürlich nicht!", sagt die selbsternannte Nacktschnecke, die nun also auch weiterhin eine reinrassige Nacktschnecke bleibt. Viele dürfte das erleichtern - selbst falls sie es ihr doch zugetraut hätten, dass sie tatsächlich so "bedeppert" ist.