Nach Jan Hofer und Linda Zervakis verliert die ARD mit Pinar Atalay nun das dritte prominente Aushängeschild ihrer Nachrichtenformate an die private Konkurrenz. Die 43-Jährige freut sich darauf, ab Sommer das journalistische Profil von RTL weiter zu stärken.

"Tagesthemen"-Moderatorin Pinar Atalay wechselt zum 1. August zu RTL. Wie der Kölner Sender bekannt gab, wird die 43-Jährige den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Eines ihrer ersten Projekte im Rahmen ihrer neuen Aufgabe wird das große Wahl-Triell am 29. August sein, das sie gemeinsam mit RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel bestreiten wird.

"In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen", wird Atalay zitiert. Sie wolle mit ihrer Erfahrung als TV-Journalistin und Moderatorin dem steigenden Informationsbedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer gerecht werden - mit Qualitätsjournalismus, der für die Gesellschaft unabdingbar sei.

Atalay wurde auch per Video in eine Pressekonferenz von RTL zugeschaltet. Sie freue sich auf eine neue Herausforderung, sagte sie bei dieser Gelegenheit.

"Topjournalistin mit Haltung"

"Pinar Atalay passt durch ihre Kompetenz und ihren Werdegang hervorragend in das Nachrichtenteam von RTL", erklärte wiederum RTL News Geschäftsführer Stephan Schmitter. "Sie ist eine Topjournalistin mit Haltung und großer Ausstrahlung. Ein Familienmensch mit einem spannenden Lebensweg, warmherzig und neugierig." Man sei "sehr glücklich, dass Pinar Atalay zu uns kommt und das Programm von RTL zukünftig aktiv mitgestalten wird".

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television, ergänzte: "Information und gesellschaftliche Relevanz sind seit Jahrzehnten starke Programmfarben bei RTL und werden in Zukunft eine noch wichtigere Rolle für uns spielen. Wir freuen uns, dass Pinar Atalay unser Team verstärkt und gemeinsam mit den hervorragenden Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera unseren Zuschauerinnen und Zuschauern exzellent aufbereitete Nachrichten und journalistische Einordnung bieten wird."

Atalay hatte ihre journalistische Laufbahn beim nordrhein-westfälischen Lokalsender Radio Lippe begonnen, wo sie ein Volontariat absolvierte. Später wechselte sie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo sie etwa für den WDR, den NDR und Phoenix tätig war. Seit 2014 war sie Moderatorin des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus" und der "Tagesthemen". Atalay ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

Hofer, Zervakis, Opdenhövel

RTL hatte bereits vor einiger Zeit bekanntgemacht, mit dem früheren "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer an einer neuen Nachrichtensendung zu arbeiten. Hofer hatte im Dezember 2020 nach 35 Jahren der "Tagesschau" den Rücken gekehrt und war danach zuächst in mehreren RTL-Formaten zu Gast. Unter anderem nahm er an "Let's Dance" teil, wo er mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft den achten Platz belegte.

Im April quittierte auch Nachrichtensprecherin Linda Zervakis ihren Dienst beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Sie wechselt von der ARD zu ProSieben, wie wenig später publik wurde. Dort soll sie gemeinsam mit Matthias Opdenhövel ein neues journalistisches Gespann bilden. Zusammen führen die beiden unter anderem durch ein Magazin namens "Zervakis & Opdenhövel. Live". Auch der 50-Jährige hat sich dafür von der ARD, wo er zum Moderationsteam der "Sportschau" gehörte, verabschiedet.