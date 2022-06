Als Juror bei "The Voice of Germany" muss Nico Santos stets überlegen, ob er sich für ein Talent umdrehen mag. Bei seiner Freundin Aileen dagegen hatte er wohl schon länger keine Zweifel mehr, dass er sie in sein Team aufnimmt. Die beiden haben nun geheiratet.

Nico Santos hat ein für alle Mal auf den Buzzer gedrückt. Der "The Voice of Germany"-Coach heiratete seine Freundin Aileen auf Mallorca, wie unter anderem mehrere Fotos des Sängers auf seinem Instagram-Account dokumentieren.

Zu sehen sind unterschiedliche Impressionen von der romantischen Feier. Das erste Bild zeigt das Brautpaar bei einem Kuss vor einem mit Blumen dekorierten Bogen. Die Braut trägt ein bodenlanges, weißes Tüllkleid mit Off-Shoulder-Schnitt und einen durchsichtigen Schleier mit Spitze. Ihre blonden Haare stylte sie zu einer lockeren Hochsteckfrisur. Santos wählte für seinen großen Tag einen cremefarbenen Anzug mit weißem Hemd und dunkelbraunen Wildlederschuhen.

Ein weiteres Foto zeigt einen Kuss des Paares in Nahaufnahme. Auf dem dritten Bild sind die frisch vermählten Eheleute beim Kampf mit einer Piñata zu sehen. Der vierte Schnappschuss schließlich demonstriert, wie die beiden von den anderen Hochzeitsgästen gefeiert werden, die ebenfalls hell gekleidet waren.

"Wie aus einem Bilderbuch"

In der Beschreibung verlinkte der Sänger lediglich den Account seiner Liebsten. Zudem fügte er ein kleines Herz hinzu.

Zahlreiche Stars und Kollegen von Santos gratulierten dem Brautpaar in den Kommentaren. "Eure Lovestory ist wie aus einem Bilderbuch. Herzlichen Glückwunsch! Freue mich so sehr für euch", schrieb etwa Influencerin Dagi Bee. Weitere Glückwünsche kamen von Lena Gercke, Victoria Swarovski, Rebecca Mir, Michael Schulte und Lena Meyer-Landrut. "Das beste Paar der Welt!", schwärmte Alvaro Soler.

Nico Santos heißt mit bürgerlichem Namen Nico Wellenbrink. Er ist der Sohn von Egon Wellenbrink, den viele aufgrund seines Mitwirkens in zahlreichen Werbespots einer Kaffeemarke in den 90er-Jahren als "Melitta-Mann" in Erinnerung haben. Nico Santos schlug dagegen bereits in jungen Jahren eine Karriere als Musiker ein. Seinen Durchbruch feierte der inzwischen 29-Jährige 2017 mit dem Hit "Rooftop".