Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist trotz hartem Lockdown nach wie vor zu hoch, und so trifft es natürlich auch immer mehr Promis. Nun hat es Pietro Lombardi erwischt, wie er in den sozialen Medien erklärt. Zum Test trieb in ein "unwohles Körpergefühl".

Pietro Lombardi ist noch keine 30 Jahre alt und im Grunde kerngesund. Zuletzt hat er zwar fast 25 Kilogramm abgenommen, aber dennoch ist er fit und sportlich. Wohl auch deshalb bereitet es dem Sänger derzeit keine große Sorge, dass sein heutiger Coronatest positiv ausgefallen ist.

In seiner Story bei Instagram erklärt der 28-Jährige, dass er mit ihm bislang unbekannten Symptomen aufgewacht sei. "Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe so ein unwohles Körpergefühl gespürt, das ich so vorher noch nie gespürt habe", berichtet er dort. Lombardi hörte auf sein Bauchgefühl und entschied sich, einen Coronatest durchführen zu lassen, der tatsächlich positiv ausfiel.

Kaum Symptome

"Das heißt für mich jetzt erstmal, dass ich Corona habe und dass ich zu Hause bleiben muss", fügt er an und verspricht seinen Fans, sie darüber zu informieren, wie er sich so fühlt. Aktuell habe er ein bisschen Knochenschmerzen, aber sonst ginge es ihm ganz gut. Es geht ihm sogar so gut, dass er trotz des Testergebnisses wie zuvor geplant um 15 Minuten nach Mitternacht bei Instagram live gehen will.

Wo sich Lombardi infiziert hat, ist noch unklar. Und auch, was das für seine Ex-Frau Sarah Lombardi und den fünfjährigen Sohn Alessio bedeutet. Den letzten gemeinsamen TV-Auftritt hatte das ehemalige Paar kurz vor Weihnachten, als es zusammen mit einem Chor bei der RTL-Show "Das große Weihnachtssingen" vor der Kamera stand.

Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich 2011 kennen, als sie beide Kandidaten der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" waren, bei der Pietro gewann und Sarah den zweiten Platz belegte. 2013 heirateten sie, seit 2016 leben sie getrennt, seit 2019 sind sie auch geschieden. Zuletzt in den Schlagzeilen war Pietro Lombardi wegen seines aktuelleren Liebeslebens. Erst stellte er bei Instagram seine neue Freundin Laura Maria vor, nur um wenige Wochen später auch schon wieder die Trennung bekannt zu geben.