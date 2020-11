Pietro Lombardi hat sich getrennt. Erst von Freundin Laura Marie und nun auch noch von beinahe 25 Kilogramm Körpergewicht. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

Was ist nur mit Pietro Lombardi los? In seiner Instagram-Story ist er nach einem Gewichtsverlust von mehr als 20 Kilogramm zu sehen. "Bald bin ich komplett weg", schreibt der 28-Jährige dazu und bezieht sich damit auf seine neuen Körpermaße. Ihm passten keine Klamotten mehr, sagt er außerdem, und: "Wie ein Geist sehe ich aus."

Noch ist er da: Pietro Lombardi (Foto: instagram.com/pietrolombardi)

Es ist noch gar nicht lange her, dass Lombardi 104 Kilogramm auf die Waage brachte. Inzwischen sind es nur noch 80, berichtet er. Sein eigenes Entsetzen über die neue Optik lässt den Schluss zu, dass die im Oktober erfolgte Trennung von seiner Freundin Laura Marie etwas mit dem Gewichtsverlust zu tun haben könnte. Vielleicht hat ihm der Liebeskummer doch sehr zugesetzt. Er sei gerade in einer komplizierten Situation, fügt Lombardi in seiner Story noch an.

Ex-Frau wieder verlobt

Auch wenn er enttäuscht über die gescheiterte Beziehung ist, scheint ein Liebescomeback mit der 24-jährigen Influencerin ausgeschlossen. So schätzte es zumindest Lombarids Ex-Frau Sarah ein, als sie im Rahmen des RTL-Spendemarathons darauf angesprochen wurde, ob die zwei wohl noch einmal zusammen kämen. "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber ich steck' da auch nicht drin, und ich glaube, mich geht das Ganze auch nicht wirklich etwas an", so die Sängerin, die sich selbst gerade mit dem Fußballer Julian Büscher verlobt hat.

Das bestätigte die Sängerin Anfang des Monats auf Instagram bei einer Fragerunde mit Fans. Die Antwort der 28-Jährigen auf die Frage, ob sie verlobt sei, lautete klar und deutlich: "Ja und sehr glücklich." Dazu postete sie ein romantisches Urlaubsbild. Bei RTL sagte sie nun noch, dass Pietro irgendwann sicher auch die große Liebe finden werde. "Ja, solche Sachen passieren, und ich hoffe und wünsche mir, dass er da auch noch die richtige Frau für seine Seite findet."

Pietro Lombardi und Sarah Engels lernten sich 2011 kennen, als sie beide Kandidaten der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" waren, bei der Pietro gewann und Sarah den zweiten Platz belegte. 2013 heiratete das Paar, bekam den heute fünfjährigen Alessio und trennte sich 2016 wieder. Seit 2019 sind die zwei auch offiziell geschieden.