Das musikalische Talent ist den Kindern von Pink anscheinend weitervererbt worden. Zumindest der jüngste Spross Jameson findet Gefallen am Job seiner Mutter und beteiligt sich bereits fleißig am Kreieren neuer Songs.

Was machen erfolgreiche Sänger und Sängerinnen eigentlich in ihrer Freizeit? Natürlich singen, denn von nichts kommt ja nichts. Und auch für musikalischen Nachwuchs muss gesorgt werden. So holt Pink gleich mal ihre Kinder mit ins Boot, während sie zu Hause auch in der Corona-bedingten Konzertpause ihre Stimmbänder geschmeidig hält.

In einem Video, das die 40-Jährige bei Instagram hochgeladen hat, sieht man sie auf dem Sofa sitzen mit Ehemann Carey Hart im Hintergrund. Aber auch ihre Söhne Willow und Jameson spielen eine tragende Rolle. Vor allem der Dreijährige drängt sich immer wieder vor die Kamera und scheint schon jetzt das zu sein, was man salopp eine Rampensau nennt. Als Pink nämlich einen Song anstimmt und der Welt mitteilt, sie mache jetzt Country Music, trällert Jameson mit. Zwar trifft er nicht immer den Ton und ist nur bedingt textsicher, aber dafür ist er mit viel Herzblut dabei. Sein fünf Jahre älterer Bruder Willow nimmt es mit Humor, dass ihm der Kleine die Show stiehlt, und turnt währenddessen lieber neben den beiden auf dem Sofa herum. Zu dem Clip schreibt die stolze Mutter: "Wie Lieder gemacht werden!"

Jeden Tag einen Welthit?

Bei Pinks acht Millionen Instagram-Followern kommt dieser niedliche private Einblick natürlich besonders gut an. Vor allem vom unbeteiligt daneben sitzenden Vater und Ehemann sind sie begeistert. "Frau und Kinder machen einen Welthit? Ja, so läuft das nun mal bei uns jeden Tag", und ähnliches legen ihm die User in den Mund.

Hinter Pink und ihrer Familie liegen schwere Zeiten: Erst infizierte sie sich selbst mit dem Coronavirus. Wenig später wurde die Erkrankung auch bei Willow festgestellt. Dann musste ihr krebskranker Vater nach einem Unfall ins Krankenhaus, und auch ihr Ehemann unterzog sich einer Operation an der Schulter. Wohl auch deshalb genießt die kleine Familie die Zeit gemeinsam daheim jetzt ganz besonders und tut alles, um dabei möglichst viel Spaß zu haben.