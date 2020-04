Vom Krisenmanagement in den USA wenig angetan: Pink.

Mit US-Sängerin Pink meldet sich nun abermals eine bekannte Show-Größe mit einer Coronavirus-Infektion zu Wort. Sie habe die Erkrankung an Covid-19 jedoch bereits überstanden, teilt die 40-Jährige mit. An der Krisenbewältigung in ihrer Heimat lässt sie kein gutes Haar.

US-Sängerin Pink hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die zweifache Mutter auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Vor zwei Wochen hätten sie und ihr dreijähriger Sohn Jameson Anzeichen von Covid-19 gehabt, berichtet die 40-Jährige. Glücklicherweise habe ihr Arzt schnell einen Test besorgen können, der bei ihr positiv ausgefallen sei. Die ganze Familie habe sich zwei Wochen isoliert. Alle seien nun gesund, teilt Pink mit.

Der Popstar übt zugleich scharfe Kritik an der US-Regierung in Washington, nicht schnell und umfassend für Tests gesorgt zu haben. Das dies nicht gelinge sei eine "absolute Farce" und ein "Versagen" der Regierung.

Eine Million Dollar Spende

"Wir müssten Tests kostenlos und breitflächig ermöglichen, um unsere Kinder, Familien, Freunde und Gemeinden zu schützen", fordert die Sängerin. Sie werde eine Million Dollar für das Gesundheitswesen spenden - zu gleichen Teilen für eine Klinik in Philadelphia, an der ihre Mutter 18 Jahre lang arbeitete, und für eine Krisenkasse der Stadt Los Angeles.

Die Menschen müssten wissen, "dass die Krankheit die Jungen und Alten, die Gesunden und Ungesunden, die Reichen und Armen" gleichermaßen betreffe, unterstreicht Pink. "Danke an alle unsere Mitarbeiter im Gesundheitswesen und an alle auf der Welt, die so hart dafür arbeiten, unsere geliebten Menschen zu schützen. Ihr seid unsere Helden!", konstatiert sie. Ihre Fans ruft sie auf: "Bitte bleibt zu Hause."

Keiner ahnte etwas

Vergangene Woche hatte Pink ihre Instagram-Follower noch mit einem Video amüsiert, in dem zu sehen war, wie sie sich leicht angetrunken selbst die Haare geschnitten hatte. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, dass sie mit dem Coronavirus infiziert war.

Pink ist neben Schauspieler Tom Hanks einer der bislang prominentesten US-Showstars, die eine Coronavirus-Infektion öffentlich gemacht haben. Anders als Pink ließ Hanks seine Fans jedoch frühzeitig von seiner Erkrankung wissen und sie an seinem Genesungsprozess teilhaben.