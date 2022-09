Wie tief steckt Melanie Müller im Nazi-Sumpf? Hat sie gar auf der Bühne den Hitlergruß gezeigt? Das interessiert nun auch die Ermittlungsbehörden in Leipzig. Müllers ehemaliger Lebensgefährte zeigt sich unterdessen "geschockt" und prophezeit seiner Ex keine gute Zukunft.

Die Polizei in Leipzig ermittelt gegen Ballermann-Sängerin Melanie Müller. "Es geht um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen nach Paragraf 86a StGB", erklärte eine Polizeisprecherin. Bei solchen Kennzeichen kann es sich um Fahnen, Abzeichen, Uniformstücke, Parolen und Grußformen handeln.

Konkret geht es um ein Video, das der "Bild"-Zeitung vorlag. In ihm soll zu sehen sein, wie die Sängerin während eines Auftritts Mitte September in Leipzig auf der Bühne einige Male den rechten Arm in die Höhe reckt. Gemutmaßt wird, sie habe damit den sogenannten Hitlergruß gezeigt. "Das Video wird nun intensiv ausgewertet", betonte die Polizeisprecherin. Weitere Details wollte sie nicht nennen.

Der Ex nimmt die Kinder zu sich

Im Gespräch mit RTL äußerte sich unterdessen nun erstmals auch Müllers Noch-Ehemann Mike Blümer. Die beiden sind seit 2014 verheiratet und haben zusammen eine 2017 geborene Tochter sowie einen 2019 zur Welt gekommenen Sohn. Ab Sommer 2021 kriselte es jedoch in der Ehe, Müller reichte daraufhin die Scheidung ein. Seither tobt ein öffentlicher Rosenkrieg zwischen den beiden.

"Ich fasse die ganze Geschichte nicht. Ich bin geschockt, ratlos, sprachlos. Ich erkenne den Menschen Melli Müller, die ja immer noch meine Frau ist, nicht mehr wieder", sagt Blümer im exklusiven RTL-Gespräch. Seine größte Sorge gelte nun den beiden gemeinsamen Kindern. "Ich habe in Absprache mit dem Jugendamt und anderen Institutionen erstmal die Kinder an mich genommen, damit nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Wir haben ja das gemeinsame Sorgerecht und ich habe auch die Pflicht, auf sie aufzupassen. Und momentan bin ich auch nicht bereit, ihr die Kinder zurückzugeben", so Blümer.

Die Kinder sollten "aus diesen ganzen Sachen herausgehalten werden", ergänzt der zweifache Vater. "Ich merke auch schon, dass sogar Freunde von mir und auch ich selber wegen der Videos auf der Straße angepöbelt werden."

"Ich habe sie gewarnt"

Mit Blick auf seine Noch-Ehefrau sagt Blümer, sie habe in der Vergangenheit keine "rechten Tendenzen" gezeigt. "Wir hatten früher sogar ein kolumbianisches Kindermädchen, wollten mit ihr auch in ein ehemaliges Konzentrationslager fahren und ihr die traurige Geschichte dahinter erklären und das unsägliche Leid, was dort passiert ist. Aus diesem Grund schockieren mich die Videos maßlos", fährt er fort.

Melanie Müller sei seit der Trennung von ihm auch durch ihren neuen Lebensgefährten Andreas Kunz in rechte Kreise abgerutscht, erklärt Blümer und ergänzt: "Ich habe sie diverse Male gewarnt. Aber sie ist momentan führungslos und das Ergebnis davon sehen wir jetzt. Ich hoffe, dass sie irgendwann ihr Gehirn wieder einschaltet."

Für Müllers Noch-Ehemann scheint die Sache klar: "Ihre Karriere ist für mich vorbei. Mit dem, was sie da von sich gegeben hat, kommen wahrscheinlich die wenigsten Menschen klar. Jeder Werbepartner, jeder Veranstalter wird einen großen Bogen um sie machen."

"Ich verurteile das aufs Schärfste"

Melanie Müller selbst hat die Vorwürfe hingegen zuletzt deutlich abgestritten. Mit dem Hitlergruß hätten ihre Bewegungen bei dem Auftritt in Leipzig nichts zu tun gehabt. "Seit elf Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern 'Zicke zacke zicke zacke', also genau so, wie ich es dort mache", erklärte sie.

In einer Stellungnahme auf Instagram beteuerte sie zugleich: "Ich habe mit Rechtsradikalen oder nationalistischem Gedankengut nichts am Hut. Ich verurteile das aufs Schärfste."

Schon zuvor hatte sich die 34-Jährige von rechtsradikalen Äußerungen distanziert, die auf einem anderen Video vom selben Auftritt im Publikum zu hören waren. So skandierten mehrere Besucher "Sieg Heil". Müller beteuert, sie habe ihre Show wegen der Vorfälle letztlich abgebrochen. Auch davon solle ein Video existieren. Dieses ist bisher jedoch nicht aufgetaucht.

Die 1988 im sächsischen Oschatz geborene Müller wirkte mit Anfang 20 unter dem Pseudonym "Scarlet Young" in mehreren Pornofilmen mit. Einer größeren Öffentlichkeit wurde sie bekannt, als sie 2013 als Kandidatin an der RTL-Show "Der Bachelor" teilnahm. 2014 zog sie ins Dschungelcamp und wurde dort zur Gewinnerin des Formats gekrönt. Seither macht sie auch als Sängerin von Stimmungshits von sich reden. 2021 absolvierte sie einen weiteren Reality-TV-Auftritt erfolgreich - auch den Container von "Promi Big Brother" verließ sie als Siegerin.