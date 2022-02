Derzeit schlägt sich Melanie Müller mit einer gescheiterten Ehe herum, genießt aber zeitgleich auch eine neue Liebe. Nun gibt die 33-Jährige bekannt, nicht mehr in der bekannten Form in die Öffentlichkeit zurückkehren zu wollen. Was das genau bedeutet, lässt sie zunächst offen.

Melanie Müller machte in den vergangenen Wochen vermehrt Schlagzeilen. Grund dafür war aber nicht etwa wieder ein Aufsehen erregender Auftritt in einem TV-Format oder auf der Bühne am Ballermann, sondern ihr Privatleben.

So sieht es gerade auf Melanie Müllers Instagram-Account aus. (Foto: instagram.com/melanie.mueller_offiziell)

Die 33-Jährige hat sich kürzlich von ihrem Ehemann Mike Blümer getrennt, und das nicht gerade im Guten. Nach der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht wird ihr nun womöglich auch alles andere zu viel. Wie die ehemalige Dschungelkönigin in den sozialen Medien mitteilt, will sie sich zukünftig nicht mehr in der bekannten Form in der Öffentlichkeit präsentieren.

Auf ihrem Instagram-Account, den sie auf privat gestellt hat, schreibt die Sängerin zu einem Bild, das lediglich eine dunkelrote Kachel zeigt: "Nach all der langen Zeit habe ich mich nun entschieden, einen neuen Weg zu gehen." Neun weitere Posts ergeben außerdem den Satz."An alle Fans, danke für die tollen Jahre".

Nie wieder Trash-TV

Wie sie das genau meint, wollte die "Bild"-Zeitung von ihr wissen, konnte sie allerdings nicht telefonisch erreichen. Also fragte das Blatt stattdessen bei ihrem Manager Kevin Neon nach. "Melanie ist in Paris, sitzt aber gleich wieder im Flieger", wird er zitiert. Wohin es geht, sei privat, doch bestätigte Neon den Inhalt ihres Posts. "Melanie hört auf", soll er gesagt haben, und: "Die Melanie Müller, wie wir sie kennen, wird es nicht mehr geben."

Es bleibt weitgehend bei diesen kryptischen Aussagen, doch soll Neon auch angekündigt haben, dass es Auftritte seiner Künstlerin in den Mallorca-Hotspots "Bierkönig" und "Oberbayern" nur noch selten geben wird. An Trash-TV-Formaten will sie dagegen überhaupt nicht mehr teilnehmen. "Melanie Müller ist Geschichte", fasst es ihr Manager laut "Bild" zusammen. Dass es aber ein Wiedersehen geben wird, in welcher Form auch immer, darauf lässt der Hashtag #seeyouagain (zu Deutsch: Wir sehen uns wieder) schließen, den Müller ihrem Post beigefügt hat.