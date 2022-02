Melanie Müller verbrennt Foto mit ihrem Ex

"Happy Valentinstag" Melanie Müller verbrennt Foto mit ihrem Ex

Noch etwas schlimmer geht es irgendwie immer. Und so startet Melanie Müller nun den nächsten öffentlichen Frontalangriff auf ihren Noch-Ehemann Mike Blümer. Dazu orakelt sie: "Mir hat noch nie jemand so wehgetan." Zugleich präsentiert sie, was für sie offenbar "wahre Liebe" ist.

Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller fährt im Rosenkrieg gegen ihren Ex Mike Blümer das nächste schwere Geschütz auf. So nahm sie nun den Valentinstag zum Anlass, um ihrem Noch-Ehemann erneut eine Breitseite zu verpassen.

Müller lässt die Erinnerung in Flammen aufgehen. (Foto: Instagram / melanie.mueller_offiziell)

Zu sehen ist das in ihrer Instagram-Story. Dort postete Müller einen Clip, der zeigt, wie sie ein gemeinsames Foto von sich und Blümer verbrennt. Nach und nach frisst sich die Flamme von seiner Bildhälfte durch die gesamte Aufnahme.

"Die Wahrheit kennen nur wenige"

Dass das alles andere als die feine Art der Trennungsbewältigung ist, dürfte auch Müller klar sein. Doch offenbar hält sie die fortwährenden Angriffe auf ihren Ex in aller Öffentlichkeit für angemessen. Das legen etwa die Kommentare nahe, die sie zu dem brennenden Foto veröffentlichte.

"Mir hat noch nie jemand so wehgetan", lässt die 33-Jährige ihre Followerinnen und Follower wissen. "Die Wahrheit kennen nur wenige", erklärt sie zudem, garniert mit dem Hashtag "Fuck off". Auch die ironische Anmerkung "Happy Valentinstag" kann sich Müller nicht verkneifen, während das Foto mit Blümer in Flammen aufgeht.

Für Aktionen dieser Art - als sie etwa an Silvester ihren Ehering mit einer Rakete in die Luft schoss - hat Müller schon in der Vergangenheit nicht nur Zustimmung kassiert. Doch auf Kritik an ihrer öffentlichen Abrechnung hat sie anscheinend keine Lust. "Folgt mir nur noch, wenn ihr positiv seid ... Denn auf negative Energie hab ich kein Bock mehr", erklärt sie dementsprechend.

"Danke, dass es dich gibt"

Während sie den Mann, mit dem sie sieben Jahre lang verheiratet war und mit dem sie zwei Kinder bekam, mit Hass-Botschaften überhäuft, hat sich Müller längst eine neue Schulter zum Anlehnen gesucht. Bereits vergangene Woche zeigte sie den aktuellen Mann an ihrer Seite erstmals auch von vorn.

Nun postete sie eine weitere Aufnahme mit ihrem neuen Freund, bei dem es sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung um einen Leipziger Immobilien-Unternehmer handelt. "Wahre Liebe erkennt man in den Zeiten, in denen man zu schwach ist, sich selbst zu lieben. Danke, dass es dich gibt", schrieb Müller dazu.

Und - oh Wunder - auch das ist vielen Fans der Ballermann-Sängerin dann doch ein wenig zu viel des Guten auf einmal. "Wahre Liebe? Nach so kurzer Zeit. Wer es glaubt", merkte etwa eine Nutzerin stellvertretend für viele andere an.

Doch Müller ist sich ihrer Sache ganz sicher, wie sie im "Bild"-Gespräch noch einmal betont. "Andreas gibt mir, was mir mein Ex jahrelang nicht gegeben hat: Sicherheit, Rückhalt, Vertrauen, Zuverlässigkeit", erklärt sie mit Blick auf ihren Neuen. Na dann: Toi, toi, toi den beiden - möge diese Beziehung nie so böse enden wie die von Müller und ihrem Noch-Ehemann.