In der vergangenen Woche musste sie für eine Nacht ins Krankenhaus, jetzt nimmt Queen Elizabeth II. wieder offizielle Termine wahr. Nach einer ersten virtuellen Audienz soll schon bald ein Auftritt in Präsenz folgen.

Queen Elizabeth II. hat den ersten offiziellen Termin nach ihrer ärztlich verordneten Ruhepause absolviert. Die britische Königin empfing von Schloss Windsor aus den koreanischen Botschafter zu einer virtuellen Audienz, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Seit der Pandemie empfängt die Queen regelmäßig per Videoschalte Botschafter und andere Gäste aus aller Welt.

In der vergangenen Woche hatte die 95-jährige Monarchin eine Reise nach Nordirland abgesagt und für medizinische Tests eine Nacht im Krankenhaus verbracht. Anschließend legte sie auf ärztlichen Rat mehrere Ruhetage ein. Dem royalen Kalender zufolge will die Monarchin in der kommenden Woche an einem Empfang auf der Weltklimakonferenz in Glasgow teilnehmen.

Im Anschluss an ihren Aufenthalt im Krankenhaus entbrannte eine Diskussion um den wohl zu vollen Terminkalender der Queen. So soll Sir Edward Young, der Privatsekretär der Königin, intern hart kritisiert worden sein. Er habe rücksichtslos den Kalender der Queen mit Terminen belegt, die nicht unmittelbar mit ihrer Rolle als Staatsoberhaupt zu tun hätten.

Die Mitarbeiter des Buckingham Palace wollen nun eine Kernliste erarbeiten, in denen Schlüsselereignisse der nächsten zwölf Monate aufgelistet werden. Dadurch sollen wichtige von unwichtigen Terminen unterschieden werden, damit die Arbeitsbelastung für die Queen reduziert werden kann.