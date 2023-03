Erst gestern verkündet RTLzwei, den seit Corona in Verschwörungsideologien abgerutschten Michael Wendler zurück ins TV zu holen. Das sorgt in den sozialen Medien, aber auch beim Partnersender RTL für Unmut und Entsetzen. Nun rudern die Verantwortlichen in Grünwald zurück.

Seit der Bekanntgabe einer neuen Doku-Soap, die Ex-Schlagersänger Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller während Schwangerschaft und Geburt begleiten soll, hagelt es für den verantwortlichen Sender RTLzwei auf allen Kanälen massive Kritik. Sogar TV-Familie Geissen drohte an, sich aus dem RTLzwei-Programm zurückzuziehen. Auch der Kölner Partnersender RTL distanzierte sich und gab bekannt, die neue Show nicht auf der Streamingplattform RTL+ ausstrahlen zu wollen. Nun hat man bei RTLzwei in Grünwald ein Einsehen und sagt das fragwürdige Comeback des Verschwörungsideologen ab.

Auf seinem Instagram-Account verkündet der Sender: "Die geplante Doku-Soap mit Michael Wendler und Laura Müller wird nicht für RTLZWEI produziert oder ausgestrahlt. Wir haben die Vehemenz der Reaktionen wahrgenommen und nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben." Weiter heißt es, RTLZWEI habe sich immer "von Extremismus aller Art distanziert". Der Sender stehe für "Weltoffenheit und Toleranz. Es ist uns wichtig, auch nur den Anschein zu vermeiden, dass der Sender hier zu Abstrichen bereit ist. Deshalb werden wir das Projekt mit Michael Wendler nicht weiterverfolgen."

Der mit seiner 28 Jahre jüngeren Ehefrau in Florida lebende Wendler hatte sich mit dem Beginn der Pandemie immer mehr in wirre Verschwörungsideologien verstrickt, die er in seinem Telegramkanal mit zuletzt rund 100.000 Followern teilte. Meist ging es um das Thema Corona. So leugnete er unter anderem das Virus, verteufelte die Impfung und verglich Deutschland mit einem Konzentrationslager.

Wendler "bestürzt"

Seinerzeit war der Musiker noch als Teil der "Deutschland sucht den Superstar"-Jury im TV zu sehen, wo ihn RTL dann jedoch entfernte beziehungsweise nur noch verpixelt zeigte. Sämtliche Folgen mit ihm wurden aus der RTL+ Mediathek gelöscht, da man ihm keine Bühne mehr bieten will. Womöglich hat auch die Haltung des Kölner Senders schlussendlich dafür gesorgt, dass RTLzwei sich nun doch gegen die Doku-Soap mit Wendler und Müller entschieden hat.

Der Musiker selbst hatte noch versucht, die Wogen zu glätten, um das zu verhindern. In den sozialen Medien schrieb er, er sei "bestürzt" über die Reaktionen, die die Ankündigung seines Comebacks ausgelöst hätten und "überrascht von der Vehemenz". Er wolle klarstellen, dass er kein Rassist und kein Antisemit sei - und auch kein Extremist. "Ich bedauere heute viele meiner Aussagen", die er als "für viele Menschen unverständlich hart" bezeichnete. Konkret wurde er allerdings nicht und ließ offen, wovon genau er jetzt plötzlich nichts mehr wissen will. Seinen Telegram-Kanal hat er - vorerst - geschlossen. Auch bewarb er zuletzt keine Prepper-Artikel mehr, die eine seiner letzten Einnahmequellen gewesen sein dürften.